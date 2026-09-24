METY và hướng phát triển thương hiệu truyền thông đa kênh

Thay vì để các cộng đồng hoạt động riêng lẻ, METY định hướng xây dựng hệ thống chung về thương hiệu, nội dung và quy trình vận hành. Trong đó, METY Entertainment tập trung vào nội dung đời sống, giải trí; METY Beauty phát triển nội dung chuyên biệt về làm đẹp. Việc phân chia từng nhánh giúp doanh nghiệp xác định rõ nhóm người xem và định hướng nội dung phù hợp.

Một trong những hướng phát triển của METY là chuyển từ hình thức khai thác từng vị trí đăng bài sang mô hình truyền thông đa kênh. Nội dung có thể được triển khai trên nhiều nền tảng và điều chỉnh theo từng nhóm người xem.

Song song với phát triển hệ thống nội dung, METY đang xây dựng đội ngũ phụ trách tìm kiếm chủ đề, biên tập, dựng video và quản lý cộng đồng; đồng thời chuẩn hóa việc phân quyền, bảo mật tài khoản và quy trình vận hành.

Không gian làm việc của đội ngũ METY trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống nội dung đa kênh ẢNH: METY

Hệ thống được định hướng dưới sự điều hành của ông Trình Văn Hùng, CEO METY, với trọng tâm xây dựng chiến lược, thương hiệu và các mảng nội dung.

Ông Trình Văn Hùng, CEO Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí METY ẢNH: METY

Trong bối cảnh mạng xã hội liên tục thay đổi, METY xác định khả năng duy trì nội dung và cộng đồng thực là nền tảng để phát triển lâu dài. Từ những cộng đồng trực tuyến ban đầu, doanh nghiệp đang từng bước xây dựng một hệ thống truyền thông có cấu trúc và nhận diện thống nhất.