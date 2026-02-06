Meyhomes Capital Phú Quốc - chuẩn an cư mới cho tương lai đảo Ngọc

Sự dịch chuyển đó đặt ra yêu cầu bức thiết về không gian sống chất lượng, ổn định và mang tính bền vững.

Từ tầm nhìn vượt ra khỏi vai trò của điểm đến nghỉ dưỡng

Những năm gần đây, Phú Quốc chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các tổ hợp nghỉ dưỡng, thương mại và vui chơi giải trí cao cấp, song hành cùng sự bứt phá về hạ tầng hướng tới APEC 2027. Tuy nhiên, phía sau bức tranh sôi động ấy là một khoảng trống dễ nhận thấy, khi thị trường vẫn thiếu những khu đô thị được quy hoạch bài bản, đáp ứng nhu cầu an cư cao cấp của người dân địa phương và lực lượng lao động đang dịch chuyển về đây. Theo dự báo, năm 2030 Phú Quốc sẽ có quy mô dân số khoảng 300 nghìn người và tới năm 2050 sẽ tăng lên 680 nghìn người.

Trong bối cảnh đó, an cư không còn dừng ở việc "có nơi để ở", mà trở thành bài toán tổng hòa của môi trường sống, tiện ích đồng bộ, cộng đồng và pháp lý minh bạch. Một nơi an cư chỉ thực sự có giá trị khi có đủ điều kiện để con người gắn bó, phát triển và trao truyền các giá trị cho tương lai.

Giữa dòng chảy ấy, Meyhomes Capital Phú Quốc hiện diện như một đô thị sống đúng nghĩa - nơi nhịp sống thường nhật của cư dân được kiến tạo từ những tiện ích thực đã và đang đi vào vận hành. Thuộc 6% quỹ đất sở hữu lâu dài hiếm hoi tại đảo Ngọc, với pháp lý rõ ràng, khu đô thị mang đến sự an tâm cho những cá nhân và gia đình lựa chọn sinh sống trên đảo.

Một góc phố sinh động hiện hữu trong lòng Meyhomes Capital Phú Quốc

Đến không gian sống trọn vẹn mỗi ngày

Triết lý phát triển của Meyhomes Capital Phú Quốc được thể hiện rõ qua sự cân bằng giữa mật độ xây dựng và mảng xanh, giữa không gian chung và sự riêng tư, giữa tốc độ phát triển và tầm nhìn dài hạn. Các phân khu được triển khai theo lộ trình đồng bộ, cho phép cư dân an tâm về ở, tận hưởng cuộc sống hiện hữu thay vì chờ đợi ở thì tương lai xa.

Mỗi ngày tại đây mở ra trong không gian xanh khoáng đạt, nơi những tuyến đường nội khu rợp bóng cây dẫn lối đến Ice Jungle - công viên nghệ thuật ánh sáng đã đi vào hoạt động. Không chỉ là điểm khám phá, checkin độc đáo mà đây còn là không gian trải nghiệm mang dấu ấn riêng, góp phần tạo nên bản sắc cho toàn khu đô thị.

Hòa mình trong những sắc màu nghệ thuật tại Ice Jungle

Bên cạnh đó, tuyến phố đi bộ Mebox trở thành tâm điểm kết nối với nhịp sống sôi động của các gian hàng ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm mang đậm màu sắc địa phương. Không dừng lại ở vai trò giao thương, Mebox dần hình thành như một điểm hẹn văn hóa, vui chơi giải trí cho cư dân và du khách.



Các hoạt động văn hóa - giải trí hấp dẫn thường xuyên được tổ chức tại dự án

Đáng chú ý, một tiện ích mới đi vào hoạt động tại Meyhomes Capital là cụm sân pickleball đạt tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp. Được đầu tư bài bản với hệ thống 6 mái che tự động, cụm sân giúp các hoạt động thể thao diễn ra ổn định, tránh bị gián đoạn bởi điều kiện thời tiết. Tại đây, tiện ích thể thao trở thành một phần trong lối sống năng động, khỏe mạnh và gắn kết.

Hệ thống sân pickleball hiện đại thu hút đông đảo cư dân và du khách tới tập luyện

Đồng thời, một đô thị toàn diện không thể thiếu nền tảng giáo dục vững chắc. Tại Meyhomes Capital Phú Quốc, giáo dục được xem là trụ cột phát triển, không phải tiện ích bổ sung. Cụ thể, trường Meyschool Đoàn Thị Điểm đang được hình thành ngay nội khu với quy mô hơn 1,5 ha, dự kiến đón khoảng 1.500 học sinh từ năm học 2026.

Cùng với đó, trường mầm non Edison chuẩn bị đi vào hoạt động, mang đến lựa chọn giáo dục chất lượng cao cho các gia đình trẻ. Khi trường học hiện diện trong chính không gian sống, sự thuận tiện, an toàn và tính kết nối gia đình được đảm bảo một cách tự nhiên.

Xen kẽ trong không gian đại đô thị là những thương hiệu quen thuộc như Cộng Cà Phê, gà rán Bonchon, trà sữa TocoToco, đường đua đa tầng Go Kart… tạo nên những điểm dừng chân thú vị và gần gũi cho cộng đồng.

Không "tô vẽ" hay kể câu chuyện để bán hàng, chủ đầu tư Meyhomes Capital Phú Quốc đang dần hiện thực hóa những cam kết bằng các dịch vụ - tiện ích được hoàn thiện và đi vào vận hành. Từ đó, từng bước hình thành một chuẩn sống mới, nơi an cư gắn liền với trải nghiệm, nơi tiện ích hiện diện trong nhịp sống thường nhật và nơi đô thị phát triển hài hòa cùng con người.

Trong bối cảnh Phú Quốc đang chuyển mình mạnh mẽ, những đô thị sống được quy hoạch bài bản, vận hành bằng giá trị thực và hướng đến cộng đồng cư trú lâu dài sẽ ngày càng khẳng định vai trò trung tâm. Meyhomes Capital Phú Quốc, theo cách riêng của mình, đang góp phần tạo lời giải cho bài toán an cư bền vững tại đảo Ngọc.