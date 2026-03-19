Meypearl Harmony Phú Quốc: Căn hộ biển sở hữu lâu dài đón sóng APEC 2027

Chính bởi vậy, những dự án vừa đáp ứng nghỉ dưỡng, vừa có thể khai thác lưu trú và tích lũy lâu dài tại Phú Quốc được giới đầu tư và người mua thực săn tìm.

Phú Quốc đón sóng lưu trú mùa cao điểm dịp hè

Được thiên nhiên ưu ái hệ sinh thái biển - rừng hiếm có, Phú Quốc là điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Việt Nam. Sức hút của đảo Ngọc được thể hiện qua những con số tăng trưởng liên tiếp đầy ấn tượng. Năm 2025, Phú Quốc ước đón khoảng 8,1 triệu lượt khách, trong đó 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt gần 44.000 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2024.

Đà tăng trưởng tiếp tục được xác lập trong 2 tháng đầu năm 2026 khi Phú Quốc đón hơn 2,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 57,7%, trong đó, du khách quốc tế tăng 86,4%. Tổng thu du lịch của Phú Quốc đạt khoảng 13.500 tỉ đồng, chiếm 85,7% tổng thu toàn tỉnh An Giang.

Theo báo cáo của Savills Vietnam, trong các kỳ nghỉ lễ lớn và mùa du lịch cao điểm như mùa hè, công suất phòng của phân khúc khách sạn 4 - 5 sao tại Phú Quốc đạt khoảng 80 - 90%, nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển thậm chí tiệm cận mức kín phòng.

Thị trường Phú Quốc ghi nhận xu hướng đáng chú ý trong tâm lý và hành vi của du khách. Ngày càng nhiều du khách, đặc biệt là nhóm gia đình hoặc khách lưu trú dài ngày lựa chọn mô hình căn hộ nghỉ dưỡng thay vì khách sạn truyền thống. Báo cáo của Grand View Research khẳng định đây cũng là xu hướng của thế giới, không riêng Phú Quốc. Theo đó, loại hình căn hộ và nhà nghỉ dưỡng hiện chiếm khoảng 41,7% thị phần lưu trú ngắn hạn toàn cầu.

Tuy nhiên, theo định hướng quy hoạch, quỹ đất đô thị được cấp quyền sở hữu lâu dài tại Phú Quốc chỉ chiếm 6% - tỷ lệ rất nhỏ trong tổng diện tích đảo. Đặc thù này khiến sản phẩm căn hộ biển sở hữu lâu dài tại đảo Ngọc trở nên đặc biệt khan hiếm.

Trong bối cảnh đó, dự án Meypearl Harmony Phú Quốc xuất hiện như một nguồn cung đáng chú ý khi bổ sung ra thị trường tổ hợp 3 tòa tháp với 1.115 căn hộ cao cấp, góp phần giải bài toán khan hiếm của phân khúc căn hộ biển sở hữu lâu dài tại đảo Ngọc.

Meypearl Harmony Phú Quốc - căn hộ biển sở hữu lâu dài còn sót lại bên bờ biển Bãi Trường là "vàng mười vô giá" của thị trường. Được định vị là dòng sản phẩm đa chức năng, dự án là sự tích hợp lý tưởng: nghỉ dưỡng riêng tư, an cư lâu dài, khai thác lưu trú linh hoạt và đầu tư tích sản.

Tọa lạc tại lõi trung tâm đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, một vị trí hiếm ngay trung tâm đảo, Meypearl Harmony Phú Quốc chỉ cách biển Bãi Trường khoảng 2 phút di chuyển và kết nối thuận lợi tới các trục giao thông huyết mạch xuyên đảo.

Đây cũng là vị trí lõi APEC tại Phú Quốc. Nhờ đó, Meypearl Harmony Phú Quốc trở thành tâm điểm đón dòng khách quốc tế và các hoạt động kinh tế - sự kiện của đảo, đặc biệt khi APEC 2027 được tổ chức tại đây.

Meypearl Harmony Phú Quốc gây chú ý khi giới thiệu The Ocean Cruise - tòa tháp nắm giữ vị trí đẹp nhất dự án. 100% căn hộ The Ocean Cruise mở ra tầm nhìn panorama hướng biển, mang đến trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng trọn vẹn giữa không gian khoáng đạt của biển trời.

Không gian căn hộ được kiến tạo theo triết lý mở, từng đường nét thiết kế hướng đến sự thoáng đạt và tối ưu trải nghiệm sống. Điểm nhấn đáng chú ý là khu bếp riêng được bố trí tinh tế, chi tiết hiếm thấy trong nhiều dự án căn hộ dịch vụ. Nhờ vậy, căn hộ vừa mang lại cảm giác ấm cúng của một ngôi nhà ven biển, vừa linh hoạt đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, sinh hoạt gia đình hay khai thác lưu trú.

Tòa tháp được thiết kế theo kiến trúc giật cấp độc đáo, gợi liên tưởng đến những tầng sóng đang mềm mại chuyển động. Thiết kế này giúp mỗi căn hộ mở rộng tối đa tầm nhìn hướng biển, đón trọn làn gió mát lành của đại dương và ánh sáng tự nhiên của đất trời. Thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm sống tại The Ocean Cruise.

Layout căn hộ được thiết kế phục vụ đồng thời mục đích nghỉ dưỡng và sinh hoạt dài hạn. Ban công rộng mở cùng tầm nhìn panorama hướng biển mang đến khung cảnh khoáng đạt, không chỉ nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng mà còn trở thành "điểm chạm cảm xúc" quyết định lựa chọn của du khách.

Nhờ đa dạng công năng, các căn hộ linh hoạt chuyển đổi giữa các mô hình: Lưu trú ngắn ngày theo mùa du lịch và dài hạn khi thị trường ổn định, qua đó tối ưu công suất và dòng tiền trong suốt vòng đời tài sản.

Nằm trong lòng đại đô thị quốc tế Meyhomes Capital Phú Quốc đã hiện hữu, Meypearl Harmony Phú Quốc thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích đồng bộ. Đáng chú ý, nhiều hạng mục tiện ích trong khu đô thị đã đi vào vận hành thực tế, từng bước hình thành nhịp sống sôi động. Thực tế này cho thấy cam kết phát triển dài hạn của chủ đầu tư và là bảo chứng cho khả năng đáp ứng nhu cầu sinh sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của cư dân cũng như du khách ngay khi dự án đi vào hoạt động.

Trong bối cảnh du lịch Phú Quốc tăng trưởng nhanh và nguồn cung bất động sản sở hữu lâu dài ngày càng hạn chế, các dự án căn hộ biển như Meypearl Harmony được xem là dòng tài sản hiếm, hội tụ nhiều giá trị và ngày càng được săn đón.