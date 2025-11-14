Meypearl Harmony Phú Quốc: Điểm đến của dòng tiền bất động sản nghỉ dưỡng

Sống giữa thiên nhiên, tận hưởng giá trị tinh khiết

Giữa làn sóng bất động sản chú trọng trải nghiệm và sức khỏe tinh thần, Meypearl Harmony Phú Quốc xuất hiện như biểu tượng cho lối sống cân bằng và tinh khiết.

Với vị trí hiếm có tại tâm điểm khu đô thị đáng sống Meyhomes Capital Phú Quốc, cách bãi Trường chỉ 150m, Meypearl Harmony mang đến không gian sống hòa cùng thiên nhiên, kết nối cộng đồng và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Quần thể Meypearl Harmony cùng khách sạn 5 sao Grand Mercure

Cảm hứng từ du thuyền sang trọng và đường cong mềm mại của sóng biển, tòa tháp B của Meypearl Harmony có kiến trúc giật cấp độc đáo giữa các tầng. Thiết kế này không chỉ tạo nên dấu ấn thẩm mỹ khác biệt, mà còn mở rộng ban công, giúp từng căn hộ đón trọn ánh sáng, gió trời và hòa cùng thiên nhiên Phú Quốc. Công trình được kiến tạo bởi HBA Architecture (Mỹ) - đơn vị danh tiếng trong lĩnh vực thiết kế khách sạn, resort, và các dự án nghỉ dưỡng, nhà ở cao cấp toàn cầu.

Cùng đó, dấu ấn Outdoor - living cũng được thể hiện rõ rệt qua cách bố trí thông minh của không gian sống. Từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đến góc làm việc, hệ cửa kính lớn đón tối đa ánh sáng và gió trời, tạo không gian luôn thoáng đãng, trong lành và tràn đầy năng lượng.

Thiết kế mở cùng ban công rộng hướng ra biển không chỉ kết nối trực tiếp với thiên nhiên: biển - núi - phố xung quanh, mà còn góp phần tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng sống.

Ngoài ra, những vật liệu thiên nhiên như gỗ, đá tự nhiên cũng được sử dụng tinh tế trong từng chi tiết nội thất, kết hợp với các mảng xanh nhỏ, mang lại năng lượng bình yên, đồng thời khắc họa cá tính riêng của chủ nhân.

Dấu ấn Outdoor - living đậm nét trong từng không gian sống

Bên cạnh không gian sống chan hòa cùng thiên nhiên, Meypearl Harmony còn hưởng trọn hệ sinh thái tiện ích well-living liên hoàn trong bán kính 2km của Meyhomes Capital Phú Quốc. Tại đây, cư dân dễ dàng tiếp cận trường Meyschool Đoàn Thị Điểm, trung tâm thể thao, trung tâm thương mại, quảng trường Biển Ngọc, tuyến phố lễ hội Koradise hay công viên nghệ thuật tương tác ánh sáng Ice Jungle,.... tất cả được quy hoạch đồng bộ, mang đến trải nghiệm sống hiện đại, tiện nghi và đầy cảm hứng.

Sống, đầu tư và tích lũy - 1 tài sản truyền đời 3 giá trị khai thác

Không chỉ là nơi an cư hoàn hảo, căn hộ Meypearl Harmony còn mở ra cơ hội đầu tư thông minh, cho thuê hiệu quả và tích lũy tài sản bền vững cho chủ nhân tương lai.

Bởi, Phú Quốc được vinh danh là hòn đảo đẹp nhất châu Á và xếp thứ 3 thế giới, nên đảo ngọc luôn nằm trong nhóm điểm đến có tỷ suất lợi nhuận cho thuê nghỉ dưỡng hấp dẫn bậc nhất Việt Nam, có thể dao động từ 8 - 12%/năm.

Trong đó, khu vực phía nam đảo được định hướng quy hoạch trở thành trung tâm du lịch - kinh tế biển, nên các căn hộ ven biển tiêu chuẩn cao khu vực này được dự báo sẽ luôn "cháy phòng" vào mùa cao điểm, mang đến lợi thế khai thác vượt trội.

Meypearl Harmony sở hữu vị trí vàng trên trục du lịch Bãi Trường - tuyến ven biển 66m lớn bậc nhất Phú Quốc - giúp kết nối dễ dàng tới trung tâm Dương Đông, sân bay quốc tế và hàng loạt tiện ích, sự kiện phục vụ APEC 2027. Điểm cộng nữa, việc sánh đôi cùng khách sạn Grand Mercure - thương hiệu quốc tế uy tín trong quản lý và vận hành - giúp các căn hộ Meypearl Harmony có tiềm năng khai thác chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao, đảm bảo nguồn thu ổn định và bền vững cho chủ nhân.

Căn hộ Meypearl Harmony dự kiến mang đến doanh thu 200 - 300 triệu/năm từ cho thuê

Theo nhận định của giới kinh doanh bất động sản, một căn hộ trị giá 2 - 3 tỉ đồng tại Meypearl Harmony có thể mang lại doanh thu cho thuê 200 - 300 triệu đồng/năm, chưa kể biên độ tiềm năng tăng giá của tài sản theo thời gian.

Đặc biệt, Meypearl Harmony thuộc 6% quỹ đất sở hữu lâu dài hiếm hoi tại Phú Quốc - yếu tố tạo nên giá trị vượt trội và truyền đời.

Giới chuyên gia nhận định, việc Phú Quốc được quy hoạch lên đô thị loại I, cùng hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang gấp rút hoàn thiện để đón sự kiện APEC 2027, sẽ trở thành đòn bẩy vàng đưa bất động sản đảo ngọc bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh, dự báo có thể chạm ngưỡng 40% - tái hiện "cơn sóng thần" thành công của Đà Nẵng sau APEC 2017.

Trong bức tranh sôi động đó, những dự án có pháp lý minh bạch, quy hoạch chuẩn chỉnh và vận hành chuyên nghiệp như Meypearl Harmony sẽ chiếm ưu thế, trở thành điểm đến hàng đầu của dòng tiền đầu tư. Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai nhiều chính sách tài chính ưu đãi, tạo điều kiện tối đa để khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ và đầu tư sinh lời linh hoạt tại dự án.