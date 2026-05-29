MG Việt Nam công bố các bước đi chiến lược từ năm 2026

29/05/2026 12:00 GMT+7

Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam (SMV) chính thức bổ nhiệm ông Tang Donghui giữ chức vụ Tổng giám đốc từ tháng 5.2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế và thúc đẩy sự bứt phá của thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam.

MG Việt Nam công bố các bước đi chiến lược từ năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Tang Donghui chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc SAIC Motor Việt Nam từ tháng 5.2026

Bước vào giai đoạn từ 2026, thương hiệu đặt trọng tâm phát triển vào 3 trụ cột chính là sản phẩm, hệ thống đại lý và nỗ lực nội địa hoá. MG dự kiến sẽ mở rộng dải sản phẩm với các cấu hình đa dạng như ICE, HEV, PHEV và BEV, trong đó dòng SUV đóng vai trò mũi nhọn.

Bên cạnh đó, hệ thống đại lý chuẩn hóa quy trình 3S, nâng cao năng lực hậu mãi và tối ưu chuỗi cung ứng phụ tùng toàn quốc. Đặc biệt, MG Việt Nam cho biết đang đánh giá tính khả thi của dự án sản xuất và lắp ráp trong nước, nhằm tối ưu năng lực vận hành và đáp ứng thị hiếu của khách hàng Việt.

Khẳng định Việt Nam là thị trường trọng điểm, ông Tang Donghui cam kết đồng hành lâu dài và xây dựng MG thành thương hiệu lấy khách hàng làm trọng tâm. Những bước đi này hứa hẹn giúp SMV thấu hiểu, phản hồi nhanh chóng và kiến tạo mối gắn kết bền chặt, cùng người tiêu dùng Việt Nam bứt phá trong hành trình phát triển bền vững phía trước.

