MG Việt Nam công bố ưu đãi tháng 11

Hiện thực hóa triết lý "Car for Life" với chuỗi ưu đãi đặc quyền tháng 11

Bước vào giai đoạn phát triển mới tại Việt Nam, MG định hình thương hiệu gắn liền với triết lý "Car for Life" - Chiếc xe cho mọi hành trình cuộc sống. Triết lý này không dừng lại ở việc cung cấp những chiếc ô tô sở hữu thiết kế ấn tượng hay công nghệ tiên tiến, mà còn là cam kết dài hạn của thương hiệu trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi, tối ưu chi phí sử dụng và tạo dựng sự tin tưởng tuyệt đối cho chủ nhân.

Chương trình ưu đãi tháng 11 của MG mang định hướng “Car for Life”

Nhằm cụ thể hóa triết lý này trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm, MG Việt Nam đã triển khai chương trình kích cầu tài chính thiết thực. Từ ngày 1.11.2026 đến hết ngày 30.11.2026, khách hàng chọn mua các dòng xe thế hệ mới của MG sẽ nhận được những đặc quyền ưu đãi hấp dẫn, giúp việc sở hữu một chiếc xe chất lượng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Loại xe Năm sản xuất Chi tiết chương trình khuyến mãi All New ZS 2026 Tặng gói hỗ trợ nhiên liệu trị giá 20.000.000 đồng MG GT 1.5 LUXURY 2026 Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trị giá 26.000.000 đồng MG GT 1.5T PREMIUM 2026 Hỗ trợ 50% Lệ phí trước bạ trị giá 29.000.000 đồng

All New ZS - Công nghệ Hybrid tiên phong cho trải nghiệm sống hiện đại

Là một trong hai trụ cột sản phẩm vừa ra mắt của MG tại Việt Nam, All New ZS đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ vận hành xanh và phong cách thiết kế hiện đại. Mẫu B-SUV này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhóm khách hàng gia đình trẻ năng động nhờ trang bị hệ truyền động Hybrid+ thế hệ mới.

All New ZS mang lại khả năng chuyển đổi mượt mà giữa động cơ điện và xăng qua hộp số 3-eAT

Hệ thống Hybrid+ trên All New ZS cho tổng công suất kết hợp lên tới 197 mã lực - một con số vượt trội trong phân khúc SUV đô thị. Đi kèm với đó là hộp số tự động eAT được tối ưu hóa riêng cho động cơ hybrid, giúp xe vận hành cực kỳ mượt mà ở mọi dải tốc độ, phản hồi chân ga tức thì nhưng vẫn đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng từ 4,53 lít/100 km trên đường hỗn hợp. Đây được xem là giải pháp di chuyển lý tưởng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành hàng ngày và xu hướng giảm phát thải.

Không chỉ bứt phá về động cơ, khoang cabin của All New ZS còn mang đến không gian tiện nghi hiện đại vượt phân khúc. Điểm nhấn trung tâm là màn hình cảm ứng giải trí 12.3 inch sắc nét, tích hợp đầy đủ kết nối thông minh. Ghế lái bọc da cao cấp hỗ trợ chỉnh điện đa hướng, kết hợp cùng cửa sổ trời toàn cảnh panorama rộng lớn mang lại cảm giác thoáng đãng cho mọi hành khách trên xe.

Hàng ghế trước trên MG All New ZS tích hợp chức năng sưởi, ghế lái chỉnh điện 6 hướng

Đặc biệt, yếu tố an toàn được MG đặt lên hàng đầu với gói công nghệ an toàn chủ động MG Pilot. Hệ thống bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ lái thông minh như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, giám sát điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và ga tự động thích ứng... Điều này giúp người lái hoàn toàn tự tin trên mọi cung đường. Đặc biệt, All New ZS đạt chuẩn an toàn 5 sao ANCAP.

Với mức giá niêm yết 668 triệu đồng đã bao gồm VAT, đi kèm gói hỗ trợ chi phí nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng và chính sách bảo hành chính hãng lên tới 10 năm, All New ZS tiếp tục khẳng định vị thế là sự lựa chọn hàng đầu cho các gia đình trẻ Việt.

MG GT - Fastback Coupé thể thao, khẳng định dấu ấn cá tính

Nếu All New ZS hướng tới sự đa dụng cho gia đình thì MG GT lại là tuyên ngôn phong cách dành riêng cho giới trẻ yêu thích sự bứt phá và cảm giác lái thể thao. Mẫu sedan thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ ngôn ngữ thiết kế Fastback Coupé với phần mái vuốt thuôn mềm mại về phía sau, tạo nên kiểu dáng khí động học đầy cuốn hút.

MG GT tạo nên bước nhảy vọt về mặt thị giác nhờ kiểu dáng Fastback Coupé thể thao thuần chất

Nằm dưới nắp capo của phiên bản MG GT Premium là khối động cơ tăng áp 1.5L Turbo, sản sinh công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại mạnh mẽ. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động mượt mà, mang đến khả năng tăng tốc ấn tượng và phản hồi nhạy bén, đáp ứng trọn vẹn niềm phấn khích cho những ai yêu thích cảm giác làm chủ vô-lăng.

Bước vào bên trong, không gian nội thất của MG GT tiếp tục thúc đẩy tinh thần thể thao với bộ ghế ngồi thiết kế dạng ôm sát cơ thể, bọc da cao cấp đi kèm các đường chỉ khâu tinh tế. Màn hình trung tâm 10 inch nghiêng nhẹ về phía người lái, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Nhằm bảo vệ sức khỏe hành khách, xe còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động tích hợp bộ lọc không khí chuẩn PM2.5.

Không gian truyền cảm hứng của MG GT với ghế ngồi bọc da ôm sát thể thao, màn hình nổi sắc nét và khoang cabin ưu tiên sử dụng vật liệu mềm cao cấp

Với mức giá khởi điểm cực kỳ cạnh tranh chỉ từ 512.000.000 đồng (đã bao gồm VAT) cùng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (lên đến 29 triệu đồng) trong tháng 11, MG GT chính là mẫu Fastback Coupé có chi phí sở hữu tốt bậc nhất phân khúc C-sedan hiện nay.

Quyết định rước xe sớm trong tháng 11.2026 không chỉ giúp người tiêu dùng tận dụng tối đa các đặc quyền tài chính từ MG mà còn chủ động hoàn toàn cho các kế hoạch di chuyển, du lịch và thăm thân nhân dịp cuối năm đang đến gần. Thông tin chi tiết khách hàng có thể truy cập tại https://mgmotor.vn/ hoặc liên hệ hotline 1800 3366.