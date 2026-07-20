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MG Việt Nam mở rộng cơ hội sở hữu ô tô với gói vay lãi suất 0%

Nguồn: MG Việt Nam
Nguồn: MG Việt Nam

Tiếp nối cột mốc 40.000 xe bàn giao tại Việt Nam, MG Việt Nam hợp tác cùng VPBank triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu.

Theo thỏa thuận, VPBank trở thành đối tác ưu tiên cung cấp giải pháp tài chính cho khách hàng mua các dòng MG ZS, MG HS, MG5 và MG G50 trên toàn quốc. Chương trình có hạn mức vay lên tới 80% giá trị xe, thời hạn vay linh hoạt và quy trình xét duyệt số hóa.

MG Việt Nam mở rộng cơ hội sở hữu ô tô với gói vay lãi suất 0% - Ảnh 1.

Khách hàng mua MG ZS, MG HS, MG5 và MG G50 được vay mua xe lãi suất 0%

Bên cạnh đó, MG Việt Nam triển khai ưu đãi kép gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ và gói vay ưu đãi, với tổng giá trị ưu đãi lên đến 110 triệu đồng.

Chương trình được triển khai trong giai đoạn MG Việt Nam đạt cột mốc 40.000 xe bàn giao sau 6 năm hiện diện tại thị trường. Trong đó, MG ZS đạt 25.000 xe, trở thành mẫu xe thành công nhất của thương hiệu.

Song song với việc mở rộng giải pháp hỗ trợ khách hàng, MG Việt Nam tiếp tục phát triển danh mục sản phẩm trên các nền tảng ICE, HEV, PHEV và BEV. Trên quy mô toàn cầu, SAIC Motor đạt doanh số 2,045 triệu xe trong 6 tháng đầu năm 2026, tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô Trung Quốc.

* Điều kiện và điều khoản chương trình áp dụng theo từng dòng xe. Chi tiết vui lòng tham khảo tại www.mgmotor.vn hoặc hệ thống đại lý MG trên toàn quốc.

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