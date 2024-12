MG Việt Nam nỗ lực trở thành thương hiệu xe của mọi nhà

Ngay từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, thương hiệu MG đã có những bước chuẩn bị kỹ càng, nghiên cứu, khảo sát và lắng nghe nhu cầu thực tế của người tiêu dùng trong nước. Cùng với tiến trình phát triển của nền kinh tế, Việt Nam đang bước vào giai đoạn xã hội hóa xe hơi với sự tăng trưởng nhanh chóng.

Dải sản phẩm đa dạng hướng đến mọi độ tuổi và nhu cầu của khách hàng

Có thể nói sự phát triển của thị trường ô tô không chỉ phụ thuộc vào các nhà sản xuất mà còn vào nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Những thay đổi trong thói quen của người Việt đang góp phần định hình lại thị trường ô tô. Những mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ như crossover, SUV hay MPV ngày càng được ưa chuộng làm ô tô gia đình, trong khi các mẫu xe cũ với tính năng hạn chế đã phải nhường chỗ cho những sản phẩm mới hợp thời hơn. Nắm bắt được xu thế này, MG Việt Nam nhanh chóng ra mắt bộ đôi sản phẩm MG HS và MG ZS lần lượt nằm ở phân khúc SUV đô thị cỡ C và B. Với thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi và an toàn tiên tiến, 2 mẫu xe này đã nhanh chóng được khách hàng ưa chuộng. Trước sự thành công của bộ đôi sản phẩm này, MG Việt Nam sau đó tiếp tục giới thiệu mẫu MG RX5 với ngoại hình sang trọng, nội thất cao cấp với loạt trang bị tiện nghi hướng đến những khách hàng mong muốn sự hưởng thụ nhiều hơn trên một mẫu xe gầm cao đa dụng.

MG RX5 hướng đến những khách hàng mong muốn những trải nghiệm đẳng cấp

Trước đây, việc mua ô tô chủ yếu dựa trên tiêu chí "ăn chắc mặc bền", tức là chỉ cần xe chạy tốt và giá cả phải chăng. Tuy nhiên, theo thời gian, người tiêu dùng Việt Nam đã dần thay đổi cách nhìn nhận. Họ bắt đầu chú trọng đến các yếu tố như tính năng an toàn, tiện nghi và đặc biệt là thiết kế bắt mắt không nhàm chán. Đây đều là những yếu tố mà MG7 - mẫu sedan cao cấp nhất của thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam có thể đáp ứng khách hàng trong nước. Mẫu sedan hạng D này nổi bật với thiết kế mang đậm tính thể thao, động cơ mạnh mẽ mang đến khả năng vận hành phấn khích. Đặc biệt, xe còn được trang bị những tiện nghi giải trí và loạt công nghệ an toàn chủ động đáng giá, mang đến sự yên tâm và trải nghiệm thú vị trên mỗi chuyến hành trình của cả gia đình.

MG7 - mẫu sedan cao cấp nhất của thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam

Không chỉ phục vụ cho phân khúc khách hàng mua xe cá nhân, MG còn hướng đến những khách hàng mua xe để kinh doanh dịch vụ vận chuyển. Có thể kể đến mẫu New MG5, mẫu sedan hạng B nhưng có mức giá chỉ bằng các mẫu xe hạng A, chỉ từ 399 triệu đồng. Mức giá hấp dẫn, không gian rộng rãi cùng khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm đã giúp New MG5 trở thành sự lựa chọn của nhiều bác tài kinh doanh dịch vụ.

New MG5 sự lựa chọn của nhiều bác tài kinh doanh dịch vụ

Từ việc ưu tiên về thiết kế, sự an toàn và tiện nghi cho đến xu hướng xanh hóa, người tiêu dùng Việt đang dần trở nên thông thái và chọn lựa kỹ lưỡng hơn, đặc biệt trong bối cảnh điện khí hóa. Mẫu xe điện đầu tiên MG đưa về thị trường Việt Nam là chiếc MG4 EV. Bằng nguồn lực nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ, MG tự tin nhấn mạnh đến công nghệ pin tiên tiến "Cell-To-Pack" được ứng dụng trên mẫu xe MG4 EV. Thiết kế pin siêu mỏng với độ dày chỉ 110 mm cùng hệ thống làm mát bằng dung dịch dạng thẳng, kết hợp với các tấm chắn nhiệt đảm bảo kiểm soát nhiệt độ, mang lại sự an toàn và độ bền cao cho pin. Đây là mẫu xe đã nhận được vô số các giải thưởng danh giá trên toàn cầu như: Bargain of the year (Top Gear), Best value EV & Car of the year (WhichEV), Carmaker of the Year (Motor Trader); Car of the Year & small electric car of the year 2023 (Company Car & Van Awards), Car of the Year & Best Small electric car (What Car?), Car of the year (Driving Electric CarWow - Irish Times).

MG4 EV mẫu xe thuần điện hướng đến phong cách sống xanh

Dịch vụ hậu mãi duy trì niềm tin và sự hài lòng cho khách hàng

Để có được sự tin tưởng của khách hàng trong nước, dịch vụ hậu mãi là một trong những chính sách trọng tâm được MG Việt Nam đặc biệt quan tâm. Các đại lý chính hãng tiếp tục được mở rộng và phủ rộng toàn quốc. Đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp mang đến dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng vượt trội. MG Việt Nam luôn sẵn sàng cung cấp phụ tùng chính hãng một cách nhanh chóng và kịp thời đến với tất cả khách hàng, khuyến khích người dùng sử dụng phụ tùng chất lượng cao nhằm giúp chiếc xe luôn ở điều kiện vận hành tốt nhất và hoạt động hiệu quả nhất. Các ưu đãi về bảo hành, bảo dưỡng đã góp phần gia tăng đáng kể mức độ hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng.

MG Việt Nam nỗ lực mở rộng hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc

Mục tiêu và cam kết

Năm 2024 đánh dấu chặng đường 100 năm hình thành và phát triển của thương hiệu MG trên toàn cầu. Là một nhà sản xuất lâu đời, MG tự tin đặt mục tiêu trở thành thương hiệu ô tô được mọi nhà tin yêu và tin dùng. Những sản phẩm mới liên tục được đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi, thúc đẩy các giải pháp giao thông xanh, giao thông bền vững, nỗ lực không ngừng để tất cả các sản phẩm của MG trở thành lựa chọn đáng tin cậy đối với mọi người dân Việt Nam.

