MG7 - Mẫu sedan hướng đến mọi nhà

Để cả gia đình có những chuyến hành trình dài thực sự thoải mái thì kích thước là yếu tố đặc biệt quan trọng. Nằm ở phân khúc sedan hạng D, MG7 nổi bật với thông số ấn tượng, bộ 3 kích thước dài - rộng - cao lần lượt là 4.884 x 1.889 x 1.447 (mm) cùng với chiều dài cơ sở đạt 2.778 mm. Không gian rộng rãi của MG7 kết hợp cùng cửa sổ trời toàn cảnh giúp các thành viên có thể hòa mình với không gian bên ngoài trên mọi chuyến đi. Quay ra phần đuôi xe, một ưu điểm nổi bật khác giúp MG7 trở thành trợ thủ đắc lực phục vụ nhu cầu đi lại của cả gia đình đó là phần cốp rộng. Với dung tích 420 lít và có thể gia tăng không gian khi hàng ghế sau được gập lại nối liền.

Ngoại hình mang đường nét thiết kế thể thao theo phong cách coupe, lấy cảm hứng từ MG Cyberster. Tạo hình MG7 năng động, trẻ trung, khác với kiểu thiết kế trung tính, đơn giản của nhiều đối thủ khác trong cùng phân khúc, phần nào hợp với thị yếu của nhiều gia đình trẻ hiện đại ưa thích sự đột phá, mới mẻ.

Thiết kế MG7 nổi bật với sự năng động, trẻ trung và thể thao

Bước vào bên trong nội thất MG7 được thiết kế theo hướng tối giản, hiện đại, các nút bấm vật lý được thay bằng cảm ứng bố trí một cách khoa học, gọn gàng. Màn hình đôi, gồm loại LCD 10,25 inch sau vô-lăng và màn hình giải trí 12,3 inch trung tâm táp-lô, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto phục vụ nhu cầu giải trí đa dạng của các thành viên trong gia đình. Cần số điện tử, ghế bọc da thiết kế phong cách thể thao. Vô-lăng D-Cut ba chấu được bọc da Nappa. Điều hòa tự động 2 vùng kèm hệ thống lọc bụi mịn đặc biệt hữu dụng đối với các gia đình có con nhỏ hay những gia đình sống ở các đô thị lớn, nơi có chất lượng không khí không được đảm bảo. Hệ thống âm thanh bao gồm 9 loa Bose mang đến chất âm chi tiết, tách bạch và có thể tùy chỉnh để phù hợp với từng phong cách âm nhạc khác nhau cho cả gia đình.

Khoảng nội thất sang trọng của MG7 với nhiều tính năng giải trí đáng giá

MG 7 cung cấp hai phiên bản động cơ xăng cho thị trường Việt Nam. Bản 1.5 tăng áp công suất 167 mã lực, mô-men xoắn 275 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Bản 2.0 tăng áp công suất 227 mã lực, mô-men xoắn cực đại 380 Nm, hộp số tự động ZF 9 cấp. Cả hai đều dẫn động cầu trước. Bản 2.0 thêm lẫy chuyển số trên vô lăng. Theo trải nghiệm thực tế, MG7 được khách hàng đánh giá là mẫu xe có khả năng vận hành khá ấn tượng. Chiếc xe có thể dễ dàng bứt tốc vượt xe trong nhiều tình huống trên cao tốc, hộp số hoạt động mượt mà kết hợp với vô lăng cho cảm giác đánh lái khá chính xác. Từ đó giúp cả gia đình có những chuyến hành trình êm ái, an toàn và đầy hứng khởi.

Trong nhiều năm trở lại đây, những trang bị an toàn chủ động trở thành yếu tố được khách hàng quan tâm đặc biệt mỗi khi cân nhắc lựa chọn một chiếc xe mà cả gia đình sẽ gắn bó. Có thể thấy xu hướng ra mắt sản phẩm mới của các hãng xe ngày càng tập trung vào trang bị, một phần do khách Việt ngày càng khắt khe hơn trong trải nghiệm, chú trọng tới yếu tố an toàn và hưởng thụ, phần khác do áp lực từ các đối thủ. Với MG7, mẫu sedan hạng D này đi kèm hàng loạt các công nghệ an toàn tiên tiến, những tính năng nổi bật trong phân khúc như: Hỗ trợ lái thông minh ADAS (1R1V); Kiểm soát hành trình (Cruise control); Kiểm soát hành trình chủ động; Khóa cửa tự động khi xe chạy….

MG7 được trang bị nhiều tính năng an toàn chủ động nổi bật trong phân khúc

Việc các hãng xe như MG chạy đua trang bị đem lại nhiều lợi ích cho người dùng. Hàm lượng công nghệ trên các sản phẩm mới của MG ngày càng được cải thiện nhưng giá bán vẫn cạnh tranh. Ngay từ khi ra mắt vào tháng 8.2024, MG7 đã tạo sức hút với công chúng bằng mức giá rất cạnh tranh, cụ thể xe được bán ra với 3 phiên bản cùng mức giá từ 738 triệu đồng đến 1,018 tỉ đồng. MG7 hiện đang là dòng sedan cỡ D có giá khởi điểm thấp bậc nhất tại thị trường Việt Nam, lợi thế này khi xét trên những giá trị mà người dùng nhận lại được giúp MG7 trở thành một món hời thực sự trong phân khúc.

Một yếu tố khác được các gia đình đặc biệt lưu ý khi lựa chọn một thương hiệu xe đó là chi phí, sự tiện lợi khi cần bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng trong quá trình sử dụng xe. Với MG, hệ thống xưởng dịch vụ liên tục được mở rộng trên khắp cả nước sẽ tạo sự thuận tiện cho các chủ xe khi cần mang xe đi bảo dưỡng định kỳ. Các xưởng dịch vụ luôn được trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc kỹ thuật hiện đại, có quy trình xử lý chuyên nghiệp, sử dụng các bộ phận chính hãng sẽ mang đến dịch vụ hậu mãi chất lượng cho khách hàng.

Mức thu nhập bình quân cũng như tỷ lệ sở hữu ô tô của người Việt ngày càng tăng, đặc biệt là nhóm gia đình trẻ. Những khách hàng này mua xe không chỉ để thể hiện phong cách, lối sống của cá nhân mà còn là để nâng cao chất lượng cuộc sống cho cả gia đình. Trong tầm giá chỉ từ 700 triệu cho đến khoảng 1 tỉ đồng, MG7 với khả năng vận hành mạnh mẽ, không gian rộng, thiết kế hiện đại, trẻ trung, nổi bật với loạt trang bị an toàn chủ động, tiện nghi giải trí đa dạng đang dần khẳng định những giá trị của mình trong phân khúc sedan hạng D.