Miccosmo lên kệ hệ thống matsukiyo: Cuộc hội ngộ hai thương hiệu mang tinh thần Nhật Bản

Người tiêu dùng Việt hôm nay chọn mỹ phẩm không chỉ bằng cảm tính, mà bằng sự cẩn trọng: nguồn gốc rõ ràng, chất lượng được kiểm chứng và điểm mua đáng tin cậy. Trong xu hướng đó, việc một thương hiệu Nhật được đặt trang trọng trên kệ của một chuỗi drugstore chuẩn Nhật như matsukiyo là một lời minh chứng - ngắn gọn, thuyết phục.

Miccosmo - thương hiệu 40 năm gói trọn triết lý làm đẹp của người Nhật

Câu chuyện của Miccosmo bắt đầu từ tháng 5.1986 tại Osaka, khởi điểm chỉ là một thương hiệu mỹ phẩm nội địa Nhật Bản khiêm tốn. Trải qua bốn thập kỷ, điều giữ chân người dùng Nhật không phải là những lời quảng cáo hoa mỹ, mà là sự nhất quán với triết lý 'Đơn giản - An toàn - Hiệu quả' trong từng sản phẩm.

Đến nay, thương hiệu đã sở hữu danh mục hơn 1.000 sản phẩm, hiện diện tại gần 50 quốc gia. Trong hệ sinh thái sản phẩm phong phú của Miccosmo, White Label, Hurry Harry và Beppin Body là ba sub-brand hiện đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mỗi sub-brand quy tụ nhiều dòng sản phẩm khác nhau, và mỗi dòng đều ghi nhận hơn 6 triệu lượt bán – con số đủ nói lên mức độ gắn bó mà người tiêu dùng dành cho thương hiệu.

Bộ sản phẩm Miccosmo với các dòng chủ lực White Label, Hurry Harry và Beppin Body

Điều làm nên bản sắc riêng của Miccosmo là công thức chăm sóc da đặc trưng, nơi những dưỡng chất cao cấp, tiêu biểu là chiết xuất placenta, được người Nhật trân trọng như "bí quyết níu giữ thanh xuân" - được kết hợp cùng công nghệ hiện đại. Nhờ vậy, các sản phẩm chăm sóc làn da một cách toàn diện và dịu nhẹ, thân thiện với cả làn da nhạy cảm.



Matsukiyo - chuỗi drugstore hàng đầu Nhật Bản với hơn 90 năm phát triển

Matsumoto Kiyoshi, thường được biết đến với tên gọi matsukiyo, có lịch sử bắt đầu từ năm 1932 tại Chiba, Nhật Bản. Trải qua hơn 90 năm phát triển, matsukiyo đã trở thành một trong những tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại Nhật Bản.

Ngày nay, matsukiyo đã phát triển với hơn 2.000 cửa hàng trên toàn cầu, bao gồm Nhật Bản và các thị trường quốc tế như: Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Việt Nam, Hongkong,..

Tại Việt Nam, matsukiyo khai trương cửa hàng đầu tiên vào năm 2020 tại Vincom Center Đồng Khởi, TP.HCM. Tính đến nay, matsukiyo đã phát triển 22 cửa hàng tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải Phòng và Cần Thơ, đồng thời tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Matsukiyo – chuỗi drugstrore hàng đầu Nhật Bản

Với thế mạnh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, matsukiyo mang đến trải nghiệm mua sắm mang dấu ấn Nhật Bản cùng danh mục sản phẩm đa dạng, nơi người tiêu dùng có thể khám phá nhiều sản phẩm và thương hiệu quen thuộc từ thị trường Nhật.



Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của Miccosmo tại matsukiyo bổ sung thêm một lựa chọn mỹ phẩm Nhật Bản vào danh mục sản phẩm của hệ thống, đồng thời mở rộng điểm tiếp cận của thương hiệu với người tiêu dùng Việt Nam.

Mở rộng điểm chạm giữa Miccosmo và người tiêu dùng Việt Nam

Việc có mặt tại matsukiyo đánh dấu thêm một bước trong quá trình mở rộng hệ thống phân phối của Miccosmo tại thị trường Việt Nam.

Thông qua chuỗi cửa hàng matsukiyo, người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu và lựa chọn các sản phẩm thuộc White Label, Hurry Harry và Beppin Body bên cạnh nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp khác trong cùng một không gian mua sắm.