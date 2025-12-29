Miccosmo Việt Nam và Hachi Hachi: Hợp tác chiến lược mở rộng phân phối mỹ phẩm

Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường mỹ phẩm nội địa, đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của khách hàng.

Miccosmo Việt Nam - Thương hiệu mỹ phẩm nội địa N hật B ản nổi tiếng

Miccosmo là thương hiệu mỹ phẩm nội địa Nhật Bản nổi tiếng, đã có gần 40 năm phát triển và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Được thành lập tại Nhật Bản, Miccosmo hiện đã có mặt tại gần 50 quốc gia, mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp hiệu quả và an toàn. Tại Việt Nam, Miccosmo đã chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng và mang đến những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cao cấp.

Các sub - brand chủ lực của Miccosmo bao gồm White Label, Hurry Harry, Beppin,.... nổi tiếng với công thức đặc biệt, kết hợp giữa các thành phần cao cấp như placenta và công nghệ hiện đại. Những sản phẩm này không chỉ giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong mà còn mang lại hiệu quả trong việc ngừa lão hóa, sáng da và cải thiện độ đàn hồi.

Miccosmo cam kết luôn duy trì các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt trong từng sản phẩm. Minh chứng rõ ràng với hơn 1.000 sản phẩm trong danh mục và hơn 6 triệu lượt bán mỗi sản phẩm, Miccosmo không ngừng nghiên cứu và cải tiến để đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của người tiêu dùng.

Hachi Hachi - Hệ thống phân phối mỹ phẩm N hật B ản chất lượng cao

Hachi Hachi, thương hiệu tiên phong trong việc phân phối mỹ phẩm và hàng tiêu dùng Nhật Bản tại Việt Nam, đã ghi dấu ấn mạnh mẽ từ khi xuất hiện tại TP.HCM vào năm 2007. Với hơn 800 thương hiệu Nhật Bản, Hachi Hachi không chỉ xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp mà còn cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ khách hàng xuất sắc.

Hachi Hachi mang đến cho khách hàng các sản phẩm tiêu dùng và mỹ phẩm Nhật Bản, được ưa chuộng bởi người dân xứ sở hoa anh đào. Với phương châm "Retail is Detail" (Bán lẻ là tỉ mỉ), Hachi Hachi luôn chú trọng từng chi tiết trong việc chọn lựa sản phẩm và vận hành hệ thống, đảm bảo trải nghiệm mua sắm tối ưu cho khách hàng.

Hợp tác chiến lược giữa Miccosmo và Hachi Hachi: Bước đi quan trọng cho sự phát triển bền vững

Miccosmo và Hachi Hachi bắt tay trở thành đối tác chiến lược không chỉ vì sự tương đồng về tầm nhìn mà còn vì sự bổ sung hoàn hảo giữa chất lượng sản phẩm và khả năng phân phối. Miccosmo, với gần 40 năm kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm Nhật Bản, đã khẳng định được chất lượng qua hàng nghìn sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong khi đó, Hachi Hachi với mạng lưới phân phối rộng khắp tại Việt Nam là đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong việc đưa các sản phẩm Nhật Bản đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Hợp tác này mở ra cơ hội nâng cao chất lượng và trải nghiệm sản phẩm chăm sóc sắc đẹp chuẩn Nhật tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả hai thương hiệu. Đây là bước đi chiến lược quan trọng, mở ra triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và nâng cao giá trị thương hiệu trong tương lai.

"Miccosmo - tinh hoa mỹ phẩm chuẩn Nhật"

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Miccosmo Việt Nam