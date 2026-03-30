Michelin lý giải vì sao bánh xèo Việt Nam hấp dẫn du khách

Từ "bánh" bao hàm nhiều món ăn khác nhau trên khắp Việt Nam. Hầu hết mọi người liên tưởng đến bánh mì cực kỳ nổi tiếng, trong khi những người khác có thể biết đến bánh cuốn, nem cuốn, hoặc thậm chí là bánh chưng, một món ăn truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, trong số đó, một món ăn không kém nổi bật - bánh xèo, món bánh giòn rụm được yêu thích, được cho có nguồn gốc từ thời Tây Sơn và kích thước khác nhau tùy thuộc vào từng vùng miền.

Nguồn gốc của món ăn này bắt nguồn từ miền Trung, nơi nó bắt đầu như một loại bánh mỏng làm từ bột gạo được chiên trên lửa lớn. Tên gọi của nó đi kèm với âm thanh khi làm bánh, phát ra khi bột tiếp xúc với chảo dầu nóng. Bánh thường được ăn kèm với nhân tôm, thịt và rau giá, sau đó cuốn trong bánh tráng và chấm với nước chấm - một loại nước chấm được làm từ nước mắm, chanh hoặc giấm, đường, tỏi và ớt.

Một biến thể của bánh xèo miền Nam, được du khách yêu thích ẢNH: MICHELIN GUIDE

Nguyễn Huy Hoàng, chủ quán bánh xèo 46A ở TP.HCM, cho biết anh luôn cố gắng giúp đỡ khách hàng mới nếu họ có vẻ không chắc chắn về cách ăn món ăn này, nhưng cũng nói thêm rằng ăn theo bất kỳ cách nào mà họ cảm thấy thoải mái đều được chấp nhận.

Anh nhấn mạnh sự đơn giản trong các món ăn kèm của mình. "Chúng tôi cũng có cải bẹ xanh để tạo vị cay nhẹ", anh nói và cho hay, "nước chấm của chúng tôi rất đơn giản - chỉ có giấm, nước mắm và đường, không có tỏi".

Tại quán của mình, Hoàng sử dụng chảo nhôm đặc biệt để đảm bảo bánh xèo mỏng và giòn. Món ăn luôn được làm theo yêu cầu, và anh đảm bảo với khách hàng rằng họ sẽ không nhận được bất kỳ món nào đã để lâu. Quán tập trung vào một loại bánh xèo duy nhất, sử dụng tôm, thịt heo và giá. "Một số khách hàng thậm chí còn mang nguyên liệu của riêng họ đến và yêu cầu chúng tôi thêm vào", Hoàng nói. "Nhưng chúng tôi lịch sự từ chối - chúng tôi chỉ tập trung vào một phiên bản duy nhất của món ăn này."

Bánh xèo có thể thưởng thức quanh năm, nhưng thường ngon nhất vào những tháng mùa thu và mùa đông mát mẻ, khi khí hậu ôn hòa giúp món ăn giữ được độ giòn lâu hơn. Bánh xèo ngon nhất khi bột được chiên ngay khi vừa làm xong.

Mỗi vùng miền đều mang đặc điểm khí hậu riêng, do đó hương vị và độ tinh tế của món ăn cũng thay đổi tương ứng. Các loại rau thơm theo mùa ở mỗi vùng cũng góp phần định hình hương vị bánh xèo suốt cả năm.

Đối với nhiều du khách quốc tế, bánh xèo gợi nhớ đến món bánh crepe (hay bánh kếp) cực kỳ nổi tiếng trên thế giới. Không ít người gọi bánh xèo là "bánh crepe kiểu Việt Nam". Crepe có nguồn gốc từ vùng Brittany, Pháp, được làm từ bột mì, trứng, sữa, bơ, không cần lò nướng mà chiên trên chảo phẳng với nhân ngọt (trái cây, kem) hoặc mặn (thịt, phô mai).

Phiên bản bánh xèo miền Trung ẢNH: MICHELIN GUIDE

Địa điểm thưởng thức bánh xèo ngon, theo Michelin Guide:

Hà Nội

Quán Duong's (đường Ngô Huyền)

Nằm ở vị trí khiêm tốn nhưng dễ tìm, quán Duong's có hai tầng, nội thất gỗ và ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên không gian ăn uống thoải mái cho mọi người. Bánh xèo giòn tan, hình lưỡi liềm, được ăn kèm với rau thơm tươi và nước chấm.

Đà Nẵng

Bánh Xèo 76

Nếu mùi thơm của thịt heo quay than hoa ngay trước cửa không đủ lý do để bạn bước vào nhà hàng quyến rũ này, thì việc nếm thử món bánh xèo nổi tiếng của quán chắc chắn sẽ làm được điều đó. Bánh làm từ bột bắp, mỏng, giòn và vàng óng, nên được thưởng thức trọn vẹn hương vị.

TP.HCM

Bánh Xèo 46A

Hãy đến sớm trước giờ đóng cửa, vì quán lâu đời này với chỗ ngồi ngoài trời cạnh bếp mở hứa hẹn mang đến trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Món bánh xèo đặc trưng của quán, với nhân giá, thịt heo và tôm, đã làm hài lòng thực khách suốt hơn 7 thập kỷ qua.