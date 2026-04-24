Michelob ULTRA ra mắt tại Việt Nam - lựa chọn bia cho lối sống năng động

Thị trường bia Việt Nam trước ngưỡng chuyển mình

Cùng với nhịp sống tại các đô thị lớn, nhu cầu và hành vi của người tiêu dùng Việt Nam cũng đang dần thay đổi. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến lối sống năng động và cân bằng, nơi sức khỏe, thể chất và trải nghiệm cá nhân trở thành ưu tiên. Theo NielsenIQ, hơn 60% người tiêu dùng tại Việt Nam chủ động duy trì các hoạt động như tập luyện thể thao, đồng thời ưu tiên lựa chọn thực phẩm và đồ uống ít calo hoặc ít đường.

Với họ, các hoạt động mang tính trải nghiệm như thể thao, du lịch và kết nối xã hội ngày càng được ưa chuộng. Xu hướng này cũng phần nào phản ánh trong cách thưởng thức bia, khi bia không còn là trung tâm của cuộc vui mà trở thành một phần của trải nghiệm. Những yếu tố như thành phần, lượng calo, độ cồn hay cảm giác sau khi uống ngày càng được quan tâm, từ đó mở ra nhu cầu đối với những lựa chọn bia phù hợp hơn với nhịp sống năng động.

Michelob ULTRA được "thiết kế" cho phong cách sống năng động

Sự ra mắt của Michelob ULTRA tại Việt Nam không chỉ mang đến một lựa chọn bia mới, mà còn phù hợp với phong cách sống năng động của thế hệ người tiêu dùng hiện đại, thể hiện qua tinh thần 'Vị bia vượt trội - Xứng tầm cuộc chơi'. Là thương hiệu bia thuộc AB InBev, tập đoàn bia hàng đầu thế giới, được giới thiệu lần đầu tại Mỹ vào năm 2002, Michelob ULTRA nhanh chóng tạo dấu ấn trong phân khúc bia nhẹ và trở thành một trong những thương hiệu bia tăng trưởng nhanh ở thị trường Mỹ trong nhiều năm liên tiếp, gắn liền với phong cách sống năng động và cân bằng.

Điểm khác biệt cốt lõi của Michelob ULTRA nằm ở triết lý "cân bằng giữa tận hưởng và lối sống năng động". Và quả thực, đây là số ít dòng bia được "thiết kế" dành cho những người muốn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc thư giãn từ lối sống năng động mà họ theo đuổi. Được ủ từ gạo, mạch nha và hoa bia, Michelob ULTRA mang đến hương vị cân bằng, vừa giữ được nét đặc trưng của một dòng bia lager nhẹ, vừa êm mượt, dễ thưởng thức. Điểm nổi bật nằm ở cách cấu trúc vị vượt trội khác biệt, nhẹ nhưng không nhạt, sảng khoái nhưng vẫn đủ chiều sâu, nhờ đó mang đến một vị bia dễ uống, phù hợp với nhiều dịp sử dụng khác nhau.

Bên cạnh đó, thông điệp về sự cân bằng trong phong cách sống và trải nghiệm thưởng thức cũng ẩn chứa trong mỗi lon Michelob ULTRA. Với 68 calories, 2,1g carbs và nồng độ cồn 4,2% trong lon 250ml, Michelob ULTRA mang đến một lựa chọn đủ để nâng tầm khoảnh khắc thư giãn, cũng như phù hợp với nhịp sống năng động. Với thế hệ người tiêu dùng mới vốn đang ngày càng quan tâm đến cảm giác cơ thể và muốn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trong ngày, đây là một lựa chọn phù hợp hơn cả. Giới thiệu hai dung tích 250ml và 330ml tại thị trường Việt Nam, sản phẩm mang đến sự linh hoạt, đồng hành cùng nhiều khoảnh khắc – từ riêng tư đến kết nối, từ thư giãn đến ăn mừng.

Khi trải nghiệm được nối dài sau mỗi cuộc chơi

Những khoảnh khắc "sau cuộc chơi", từ khi trận pickleball khép lại, sau buổi tập gym đến các hoạt động ngoài trời cùng bạn bè đang dần định nghĩa cách thế hệ hiện đại tận hưởng cuộc sống. Đó là lúc mỗi người ghi nhận nỗ lực của bản thân, chia sẻ năng lượng tích cực, tận hưởng cảm giác thành tựu, và kết nối sâu sắc hơn với những người xung quanh. Thưởng thức bia dần trở thành cách ăn mừng cho những giây phút này, như cách Michelob ULTRA truyền tải thông điệp "Vị bia vượt trội - Xứng tầm cuộc chơi" của mình.

Vượt ra ngoài vai trò của một thức uống, Michelob ULTRA đang góp phần mở ra cách tiếp cận mới kết nối việc thưởng thức bia với trải nghiệm sống và tạo nên không gian gắn kết giữa vận động, tương tác xã hội và những khoảnh khắc tận hưởng. Sự kết hợp độc đáo giữa hương vị và những thông số cân bằng giúp Michelob ULTRA trở thành lựa chọn đồng hành đặc biệt phù hợp với thế hệ người tiêu dùng mới, những người theo đuổi lối sống năng động và trân trọng sự kết nối qua từng hoạt động.

Hiện nay, Michelob ULTRA đã có mặt tại các siêu thị lớn và chuỗi cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và khám phá "vị ngon vượt trội" sau mỗi cuộc chơi.