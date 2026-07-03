Michelob ULTRA và gu thưởng thức của thế hệ sống năng động, cân bằng, kết nối

Michelob ULTRA - Nhà tài trợ danh xưng giải đấu quy mô quốc tế

Khép lại Giải Pickleball Michelob ULTRA – châu Á Mở rộng 2026, giải đấu ghi dấu bằng những màn tranh tài giàu năng lượng cùng sự góp mặt của nhiều vận động viên trong nước và quốc tế như Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh, Roos Van Reek, hay Harsh Mehta... Xuyên suốt các ngày thi đấu là bầu không khí sôi động, tinh thần giao lưu, cởi mở và không khí đặc trưng của cộng đồng pickleball hiện đại. Sức hút ngày càng lớn của bộ môn này cũng phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của tinh thần thể thao trong đời sống thường nhật.

Không khí sôi động tại Giải Pickleball Michelob ULTRA – châu Á Mở rộng 2026

Trong vài năm gần đây, pickleball nhanh chóng trở thành bộ môn được yêu thích nhờ tính cộng đồng cao, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm người chơi. Sau những giờ thi đấu là các cuộc trò chuyện kéo dài, màn giao lưu giữa người chơi cùng bầu không khí "after-game" nhiều năng lượng. Với vai trò nhà tài trợ danh xưng, Michelob ULTRA đồng hành cùng giải đấu thể thao quy mô quốc tế lan tỏa tinh thần thể thao và gắn kết với cộng đồng theo đuổi lối sống năng động, cởi mở.

Tinh thần kết nối được thể hiện qua từng trận đấu

Michelob ULTRA là thương hiệu bia thuộc AB InBev, một trong những tập đoàn bia lớn nhất thế giới, lần đầu ra mắt tại Mỹ vào năm 2002. Là dòng bia lager nhẹ, Michelob ULTRA xây dựng bản sắc thương hiệu xoay quanh lối sống năng động, cân bằng và tinh thần gắn kết, được thể hiện qua sự đồng hành của thương hiệu với các hoạt động thể thao giàu tính cộng đồng.



Ông Craig MacLean, Chủ tịch AB InBev, khu vực Đông Nam Á chia sẻ tại sự kiện

Tinh thần ấy tiếp tục được Michelob ULTRA mang đến giải đấu thể thao quy mô quốc tế tại Việt Nam – Giải Pickleball Michelob ULTRA – châu Á Mở rộng 2026. Bên lề các trận đấu sôi động là những cuộc gặp gỡ, giao lưu và khoảnh khắc "cheers" cùng đồng đội, trong đó Michelob ULTRA trở thành lựa chọn phù hợp cho những giây phút thư giãn và chia sẻ.

Với 68 calories cho một lon 250ml, 2,1g carbs và nồng độ cồn 4,2%, Michelob ULTRA mang đến trải nghiệm thưởng thức nhẹ nhàng và sảng khoái đến từ sự kết hợp giữa gạo, mạch nha và hoa bia. Với hai dung tích 250ml và 330ml, sản phẩm phù hợp cho nhiều dịp khác nhau, từ những buổi gặp gỡ thân mật đến các khoảnh khắc gặp gỡ sau trận.

Đồng hành cùng thể thao để lan tỏa trải nghiệm cộng đồng

Với Michelob ULTRA, thể thao không chỉ là một trải nghiệm cá nhân mà còn là chất xúc tác kết nối con người và tạo nên những trải nghiệm cộng đồng giàu cảm hứng. Điều này cũng được thể hiện qua sự phát triển mạnh mẽ của pickleball – bộ môn đang thu hút ngày càng nhiều người chơi nhờ tính tương tác cao và khả năng kết nối đa dạng cộng đồng. Tại Việt Nam, Michelob ULTRA đồng hành cùng phong cách sống hiện đại, cân bằng và giàu kết nối nơi – những trải nghiệm chất lượng và khoảnh khắc sẻ chia ngày càng được người tiêu dùng đề cao. Qua đó, thương hiệu hướng đến việc trở thành một phần của những dịp gặp gỡ và tận hưởng đầy ý nghĩa.

Đại sứ Thương hiệu Lý Hoàng Nam và Roos Van Reek trở thành nhà vô địch Đôi Nam nữ tại giải đấu

Sự đồng hành của vận động viên Lý Hoàng Nam trong vai trò Đại sứ Thương hiệu cũng phản ánh rõ nét sự đồng điệu giữa Michelob ULTRA và thế hệ người tiêu dùng hiện đại – những người luôn tìm kiếm trải nghiệm chất lượng và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, chúc tụng cùng bạn bè với tinh thần "Vị bia vượt trội – Xứng tầm cuộc chơi".