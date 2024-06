Mick Jagger vẫn ra album và biểu diễn ở tuổi 80

"Giống như đứng trên sân khấu ở tuổi 78. Phải mất một vài buổi biểu diễn để bắt kịp xu hướng nhưng bây giờ tôi cảm thấy tốt", Mick Jagger - thủ lĩnh nhóm nhạc Rolling Stones, người đã khiến khán giả kinh ngạc trong hơn 6 thập kỷ qua - nói sau buổi biểu diễn chật kín người ở ngoại ô Boston (Mỹ). Ông và nhóm nhạc vừa biểu diễn tại sân vận động Camping World Stadium ở thành phố Orlando, bang Florida hôm 3.6.

Mick Jagger sẽ bước sang tuổi 81 vào ngày 26.7 tới, vẫn đang tận hưởng niềm vui âm nhạc và không có kế hoạch ngừng hoạt động.

Mick Jagger của ban nhạc rock The Rolling Stones biểu diễn trong chuyến lưu diễn Hackney Diamonds tại sân vận động NRG ở Houston, Texas, Mỹ ngày 28.4.2024 REUTERS

Jagger cho biết, trong một cuộc phỏng vấn khi đang đi khắp nước Mỹ thuộc chuyến lưu diễn Hackney Diamonds, nhóm sẽ xem xét các cơ hội biểu diễn ở các quốc gia khác vào năm tới.

"Chúng tôi sẽ xem xét những lời đề nghị đó. Có thể là châu Âu, Nam Mỹ hay bất cứ đâu", ông nói thêm.

Mick Jagger cũng tiết lộ Rolling Stones sẽ sớm phát hành thêm nhiều bản nhạc mới.

Chuyến lưu diễn hiện tại được đặt tên theo album được giới phê bình đánh giá cao mà Rolling Stones ra mắt vào tháng 10 năm ngoái. Đây là sản phẩm mới của các rocker người Anh sau 18 năm.

Tại mỗi điểm dừng, Jagger chỉ huy sân khấu trong 2 tiếng cùng với các thành viên ban nhạc: Keith Richards (80 tuổi), Ronnie Wood (77 tuổi). Người hâm mộ cho rằng Mick Jagger vẫn mang đến màn trình diễn mạnh mẽ, đầy đủ các động tác xoay vòng, giậm chân… với phong cách nổi tiếng thế giới của ông.

Trong một bài đánh giá có tiêu đề The Rolling Stones thực sự có thể không bao giờ dừng lại, tờ The New York Times cho biết Jagger biểu diễn tại sân vận động ở New Jersey và dường như tràn đầy năng lượng hơn khi màn đêm buông xuống.

Mick Jagger cho biết ông giữ dáng bằng cách thực hiện 2 buổi tập khiêu vũ và 1 vài bài tập gym mỗi tuần. Cha ông là giáo viên dạy thể dục và Jagger thường cho rằng sức khỏe tốt của ông là do di truyền.

Trong chuyến lưu diễn, Rolling Stones biểu diễn 4 bài hát trong album Hackney Diamonds và các bài nhạc rock kinh điển như Start Me Up, (I Can't Get No) Satisfaction, Sympathy for the Devil…



Mick Jagger cho biết người hâm mộ cũng đón nhận ca khúc mới, ông nhìn thấy mọi người trong đám đông hát theo lời bài hát.

Sắp tới, Jagger hy vọng sẽ được tham gia trên sân khấu cùng với một số huyền thoại âm nhạc từng xuất hiện với tư cách khách mời trong album Hackney Diamonds như Paul McCartney, Lady Gaga, Stevie Wonder và Elton John.

3 thành viên Rolling Stones: Ronnie Wood, Mick Jagger và Keith Richard tại London, Anh REUTERS

Nam danh ca xác nhận, Rolling Stones đã thu âm nhiều bài hát không có trong album Hackney Diamonds, điều này có thể một album khác sẽ ra mắt.

Ngoài âm nhạc, Mick Jagger đang sản xuất một bộ phim về câu chuyện tình yêu giữa nhạc sĩ nhạc jazz Miles Davis và nữ diễn viên kiêm ca sĩ Pháp Juliette Greco cùng một bộ phim chuyển thể từ vở kịch The Real Thing của nhà biên kịch Anh Tom Stoppard. Từng xuất hiện trên màn ảnh trong khoảng chục bộ phim và chương trình truyền hình, ông cũng cho biết bản thân muốn tham gia diễn xuất nhiều hơn.