Theo The Verge, Microsoft đang bắt đầu cấm sử dụng tay cầm và phụ kiện Xbox "trái phép" trên máy chơi game của họ. Động thái này bắt đầu được phát hiện vào tuần trước, sau một số báo cáo của ResetEra về việc nhiều tay cầm bên thứ ba khi kết nối với máy Xbox sẽ xuất hiện thông báo "connected accessory is not authorized". Không rõ liệu Microsoft đang cố gắng trấn áp các thiết bị gian lận hay muốn thúc đẩy triển khai chương trình về đối tác chính thức.

Microsoft cho biết: "Kể từ thời điểm người chơi kết nối một phụ kiện không chính hãng và nhận được mã lỗi 0x82d60002, họ sẽ có hai tuần để sử dụng phụ kiện đó, sau thời gian đó phụ kiện đó sẽ bị chặn sử dụng với máy chơi game. Khi đó, mã lỗi 0x82d60003 sẽ chính thức xuất hiện".

Microsoft bắt đầu cấm tay cầm và phụ kiện phụ kiện Xbox bên thứ ba AFP

Những tay cầm Xbox của bên thứ ba nằm trong chương trình đối tác phần cứng có mác "designed for Xbox" không bị ảnh hưởng, còn lại đối với bất kỳ thiết bị nào chưa được Microsoft ủy quyền chính thức đều có khả năng gặp lỗi. Động thái này cũng có thể chặn các thiết bị gian lận của bên thứ ba như XIM, Cronus Zen và ReaSnow S1.

Các thiết bị này thường được sử dụng trên PC để giả mạo tín hiệu đầu vào của tay cầm Xbox, vì vậy người chơi với chuột và bàn phím có thể tận dụng chúng để chiếm lợi thế so với những đối thủ khác. Cả Activision, Bungie và Ubisoft đều đang cố gắng chặn những thiết bị giả mạo phần cứng này bằng các hạn chế và lệnh cấm trong Call of Duty, Destiny 2 và Rainbow Six Siege.

Động thái của Microsoft đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng game đối kháng. Một người có sức ảnh hưởng trong ngành game là Maximilian Dood đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc này, gọi đây là một biện pháp quá cứng rắn và có thể khiến cho các sự kiện game đối kháng trên Xbox trở nên khó khăn hơn hoặc thậm chí không khả thi. Nhiều người cũng kêu gọi Microsoft xem xét lại quyết định của họ.

Microsoft thường không cấp phép giao thức Xbox Wireless cho các nhà cung cấp bên thứ ba, vì vậy hầu hết các tay cầm Xbox của bên thứ ba đều sử dụng kết nối có dây. Tuy nhiên, PowerA đã giới thiệu tay cầm không dây của bên thứ ba được cấp phép chính thức cho máy chơi game Xbox vào đầu năm nay. Và hành động mới nhất của Microsoft cho thấy có thể họ đang cố gắng mở rộng việc chấp nhận cho tay cầm Xbox không dây của bên thứ ba hoạt động.