Microsoft bị tố lừa người dùng cài đặt trình duyệt Edge

Theo Android Headlines, Microsoft dường như đang tăng cường tiếp thị trình duyệt Edge cho người dùng bằng cách làm mờ ranh giới giữa "tư vấn và quảng cáo" trên bộ bảo mật Defender. Lời nhắc mới sẽ xuất hiện khi người dùng bộ bảo mật Defender truy cập Azure Functions trên Chrome hoặc các trình duyệt khác.



Microsoft đang dùng mọi cách để tăng thị phần cho trình duyệt Edge REUTERS

Lời nhắc được thiết kế để xuất hiện như một khuyến nghị bảo mật, thay vì hiển thị như một quảng cáo cho trình duyệt Edge. Nội dung lời nhắc hiển thị một tính năng có tên "In-browser protection with Microsoft Edge for Business", vốn được thiết kế để giúp người dùng doanh nghiệp tách biệt hồ sơ duyệt web cá nhân và doanh nghiệp của họ để giữ an toàn cho thông tin của công ty.

Mặc dù vậy, đó rõ ràng như một lời nhắc khuyến nghị bảo mật mà không phải quảng cáo. Báo cáo cho rằng "đây là một mô hình đen tối theo nghĩa ngụy trang quảng cáo thành chức năng bảo mật, Microsoft tận dụng lợi thế thị trường nền tảng bảo mật doanh nghiệp để cải thiện thị phần trình duyệt Edge".

Tuy người quản trị có toàn quyền kiểm soát trải nghiệm và có thể tắt tính năng này nhưng khuyến nghị sử dụng trình duyệt Edge được bật theo mặc định trong bộ bảo mật Defender.

Được biết, Microsoft đang nỗ lực tăng thị phần của trình duyệt Edge nhằm cạnh tranh với đối thủ Chrome của Google. Theo Statcounter, trình duyệt Edge chiếm gần 14% phiên duyệt web trên PC toàn cầu tính đến tháng 7.2024, trong khi Chrome vẫn dẫn đầu với khoảng 65% thị phần, Safari đứng thứ ba với khoảng 9% và Firefox của Mozilla đứng vị trí tiếp theo với 7%.