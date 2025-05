Microsoft buộc người dùng sử dụng phiên bản Windows 11 đầy lỗi

Theo thông tin từ Windows Latest, bản cập nhật này đã được Microsoft đánh giá đủ tiêu chuẩn để phát hành cho tất cả người dùng Windows 11, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Hầu hết người dùng Windows 11 không thể thoát khỏi bản cập nhật 24H2 trong đợt triển khai này ẢNH: TECHRADAR

Microsoft cho biết trong tuyên bố rằng công ty hiện đã đạt đến giai đoạn cuối cùng của quá trình triển khai dần dần cho phiên bản 24H2 thông qua Windows Update trên ứng dụng Settings. Tuy nhiên, một số PC chạy Windows 11 có thể không nhận được bản cập nhật này do các vấn đề tương thích về phần cứng hoặc phần mềm mà công ty vẫn chưa giải quyết.

Điều này có nghĩa là nếu bạn kiểm tra bản cập nhật trong Windows Update và không gặp phải lỗi tương thích, bạn sẽ thấy tùy chọn tải xuống bản cập nhật 24H2. Trên một số máy tính, bản cập nhật này có thể tự động bắt đầu tải xuống trong nền. Nếu Windows 11 tự động kiểm tra, bản cập nhật cũng có thể được tải xuống mà không cần sự can thiệp của người dùng.

Chỉ một phần nhỏ người dùng không bị buộc cài đặt Windows 11 24H2

Microsoft cho biết các thiết bị chạy phiên bản Home và Pro của Windows 11, phiên bản 23H2, 22H2 và 21H2 không do bộ phận IT quản lý sẽ tự động nhận được bản cập nhật lên phiên bản 24H2. Điều này có nghĩa là hầu hết người tiêu dùng sẽ nhận bản cập nhật này, trong khi các môi trường doanh nghiệp sẽ do đội ngũ IT quản lý.

Windows 11 trên máy tính có RAM 176 MB

Vấn đề là người dùng sẽ không thể thoát khỏi việc cập nhật Windows 11 24H2 khi bản cập nhật này tự động tải xuống và thông báo đã sẵn sàng để cài đặt. Microsoft nhấn mạnh rằng người dùng không thể hoàn toàn dừng các bản cập nhật vì chúng rất quan trọng để giữ cho thiết bị an toàn và bảo mật.

Để tránh nhận bản cập nhật sớm, người dùng nên đảm bảo rằng tùy chọn"Get Windows updates as soon as they're available for your device" không được chọn bằng cách đi vào Windows Update > Advanced options.

Cuối cùng, người dùng nên chuẩn bị cho bản cập nhật Windows 11 24H2 trên PC của mình, mặc dù có nhiều lo ngại về lỗi và khiếu nại liên quan đến bản nâng cấp này. Microsoft hy vọng những cải tiến đã được thực hiện sẽ giúp bản cập nhật 24H2 hoạt động ổn định hơn trong đợt triển khai này.