Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft cảnh báo người dùng Windows 11 với bàn phím và chuột USB

Kiến Văn
Kiến Văn
20/10/2025 11:07 GMT+7

Tuần trước, Microsoft đã phát hành bản cập nhật Patch Tuesday đầu tiên (KB5066835) cho Windows 11 phiên bản 25H2.

Mặc dù Microsoft thông báo bản cập nhật mới của Windows 11 đã có sẵn để tải xuống cho tất cả người dùng, nhưng họ cũng xác nhận đã xảy ra nhiều sự cố nghiêm trọng. Đầu tiên, Microsoft buộc phải đưa ra giải pháp khẩn cấp do bản cập nhật này làm hỏng xác thực máy chủ cục bộ.

Microsoft cảnh báo người dùng Windows 11 với bàn phím và chuột USB- Ảnh 1.

Windows 11 mất khả năng phục hồi hệ thống vì lỗi chuột và bàn phím USB

ẢNH: HOWTOGEEK

Tiếp theo, công ty xác nhận một sự cố khác khiến việc khôi phục hệ thống trở nên bất khả thi nếu người dùng sử dụng bàn phím hoặc chuột USB. Cụ thể, sau khi cài đặt bản cập nhật Patch Tuesday, đầu vào từ bàn phím và chuột USB sẽ không được nhận diện trong WinRE (Windows Recovery Environment). Điều này có nghĩa là nếu người dùng gặp sự cố trong quá trình phục hồi và sử dụng thiết bị USB, họ sẽ không thể điều hướng các tùy chọn phục hồi.

Microsoft đã phát hành bản cập nhật Recovery mới (KB5067039 và KB5067019) cùng với Patch Tuesday, nhưng không đề cập đến sự cố này trong ghi chú phát hành. Trong phần mô tả sự cố, công ty cho biết: "Sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật Windows được phát hành vào ngày 14.10.2025 (KB5066835), các thiết bị USB như bàn phím và chuột không hoạt động trong WinRE, ngăn cản việc điều hướng bất kỳ tùy chọn phục hồi nào. Tuy nhiên, bàn phím và chuột USB vẫn hoạt động bình thường trong hệ điều hành Windows".

Lỗi mới trên Windows 11 khiến người dùng ‘bó tay’ khi gặp sự cố

Vấn đề này có thể gây ra nhiều khó khăn, vì WinRE cung cấp nhiều chức năng khôi phục hệ điều hành quan trọng như khắc phục sự cố, đặt lại, sửa chữa khi khởi động và dấu nhắc lệnh. Hầu hết người dùng hiện nay đều sử dụng thiết bị đầu vào USB, trong khi các thiết bị PS/2 ngày càng trở nên hiếm. Thậm chí, chuột Bluetooth không có đầu nối USB cũng có thể không hoạt động trong WinRE.

Hiện tại, Microsoft đang tiến hành điều tra và tìm cách khắc phục sự cố. Đáng chú ý, tính năng nhập liệu bằng giọng nói "Hey Copilot" mới của Microsoft, được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn toàn chuột và bàn phím trong tương lai, cũng không thể sử dụng trong tình huống này.

Tin liên quan

Lý do nên nâng cấp lên Windows 11 25H2?

Lý do nên nâng cấp lên Windows 11 25H2?

Bản cập nhật Windows 11 2025, còn được gọi là phiên bản 25H2, đã chính thức được phát hành sau thời gian dài chờ đợi.

Khám phá thêm chủ đề

Windows 11 WinRE khắc phục sự cố Microsoft Bàn phím
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận