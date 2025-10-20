Microsoft cảnh báo người dùng Windows 11 với bàn phím và chuột USB

Mặc dù Microsoft thông báo bản cập nhật mới của Windows 11 đã có sẵn để tải xuống cho tất cả người dùng, nhưng họ cũng xác nhận đã xảy ra nhiều sự cố nghiêm trọng. Đầu tiên, Microsoft buộc phải đưa ra giải pháp khẩn cấp do bản cập nhật này làm hỏng xác thực máy chủ cục bộ.

Windows 11 mất khả năng phục hồi hệ thống vì lỗi chuột và bàn phím USB ẢNH: HOWTOGEEK

Tiếp theo, công ty xác nhận một sự cố khác khiến việc khôi phục hệ thống trở nên bất khả thi nếu người dùng sử dụng bàn phím hoặc chuột USB. Cụ thể, sau khi cài đặt bản cập nhật Patch Tuesday, đầu vào từ bàn phím và chuột USB sẽ không được nhận diện trong WinRE (Windows Recovery Environment). Điều này có nghĩa là nếu người dùng gặp sự cố trong quá trình phục hồi và sử dụng thiết bị USB, họ sẽ không thể điều hướng các tùy chọn phục hồi.

Microsoft đã phát hành bản cập nhật Recovery mới (KB5067039 và KB5067019) cùng với Patch Tuesday, nhưng không đề cập đến sự cố này trong ghi chú phát hành. Trong phần mô tả sự cố, công ty cho biết: "Sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật Windows được phát hành vào ngày 14.10.2025 (KB5066835), các thiết bị USB như bàn phím và chuột không hoạt động trong WinRE, ngăn cản việc điều hướng bất kỳ tùy chọn phục hồi nào. Tuy nhiên, bàn phím và chuột USB vẫn hoạt động bình thường trong hệ điều hành Windows".

Vấn đề này có thể gây ra nhiều khó khăn, vì WinRE cung cấp nhiều chức năng khôi phục hệ điều hành quan trọng như khắc phục sự cố, đặt lại, sửa chữa khi khởi động và dấu nhắc lệnh. Hầu hết người dùng hiện nay đều sử dụng thiết bị đầu vào USB, trong khi các thiết bị PS/2 ngày càng trở nên hiếm. Thậm chí, chuột Bluetooth không có đầu nối USB cũng có thể không hoạt động trong WinRE.

Hiện tại, Microsoft đang tiến hành điều tra và tìm cách khắc phục sự cố. Đáng chú ý, tính năng nhập liệu bằng giọng nói "Hey Copilot" mới của Microsoft, được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn toàn chuột và bàn phím trong tương lai, cũng không thể sử dụng trong tình huống này.