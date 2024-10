Microsoft chặn một số máy tính Asus cập nhật Windows 11 24H2

Để cập nhật PC lên Windows 11 24H2 ngay cả khi bản cập nhật không xuất hiện qua Windows Update, Microsoft cho biết người dùng cần thực hiện một số điều chỉnh cài đặt trong Group Policy hoặc Registry. Tuy nhiên, công ty cảnh báo không nên thực hiện cài đặt cưỡng bức trên các máy tính Asus do có một khối nâng cấp được áp dụng có chủ đích.



Hai model Vivobook của Asus tạm thời chưa được nâng cấp lên Windows 11 24H2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nguyên nhân của cảnh báo này là do Microsoft và Asus đã xác nhận một số vấn đề không tương thích phần cứng trên một số mẫu thiết bị Asus. Sự cố này đã được phát hiện khi một số PC không thể hoàn tất quá trình cập nhật và gặp phải 'màn hình xanh chết chóc' (BSOD).

Chỉ hai máy tính Asus bị ngăn nâng cấp Windows 11 24H2

Hiện tại, hai mẫu thiết bị X415KA và X515KA đã được xác định là bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Mẫu X415KA là Vivobook 14 sử dụng bộ xử lý Intel Pentium Silver N6000, trong khi mẫu X515KA là Vivobook 15 sử dụng bộ xử lý Celeron N4500. Tuy nhiên, Microsoft vẫn chưa công bố chi tiết về các thành phần phần cứng cụ thể gây ra sự cố.



Theo giải thích từ Microsoft, sau khi cố gắng cập nhật lên Windows 11 24H2, một số thiết bị Asus có thể gặp phải sự cố khiến hệ thống không thể hoàn tất quá trình cập nhật. Trong quá trình này, các thiết bị có thể xuất hiện màn hình xanh với thông báo lỗi và không thể hoàn tất cài đặt phiên bản 24H2.

Để bảo vệ trải nghiệm cập nhật của người dùng, Microsoft đã áp dụng lệnh tạm dừng tương thích cho các thiết bị này. Do đó, những thiết bị này sẽ không nhận được bản cập nhật Windows 11 24H2 qua kênh phát hành Windows Update. Cũng theo Microsoft, các quản trị viên IT có thể kiểm tra sự cố này thông qua báo cáo Windows Update for Business với ID bảo vệ: 54157480.