Microsoft chia sẻ cách khắc phục tạm thời sự cố 'copy-paste' trên Excel

Sau khi tiếp nhận phản ánh về việc tính năng sao chép và dán (copy-paste) bị lỗi mà không đưa ra bất kỳ thông báo nào, Microsoft đã chính thức tung ra bản vá xử lý sự cố này. Tuy nhiên, hãng thừa nhận đây mới chỉ là giải pháp khắc phục một phần, do thao tác dán dữ liệu vẫn có thể tiếp tục thất bại trong một số trường hợp nhất định.

Microsoft tung bản sửa lỗi một phần cho ứng dụng Excel bị lỗi 'copy-paste'

Sự cố xuất phát từ bản cập nhật Patch Tuesday tháng 9.2026 với mã hiệu KB5002914, vốn cũng làm gián đoạn tính năng đăng nhập tên miền bảo mật và in ấn trên Windows. Phía Microsoft cho biết thao tác dán dữ liệu trong im lặng vẫn có nguy cơ thất bại nếu bảng tính (workbook) của người dùng có chứa định dạng có điều kiện (conditional formatting).

Để xử lý tạm thời, Microsoft hướng dẫn người dùng chuyển sang sử dụng tính năng Paste Special trên tab Home (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + V). Hộp thoại này cho phép lựa chọn linh hoạt nhiều phương thức dán như công thức, giá trị, liên kết hay định dạng số, đồng thời hỗ trợ các phép tính số học cơ bản và bỏ qua ô trống để duy trì công việc.

Cửa sổ khi bật tính năng Paste Special ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện tại, người dùng phiên bản Office 2016 cài đặt qua gói .msi có thể tải bản cập nhật KB5002665 trực tiếp từ trang Microsoft Download Center để vá lỗi. Trong tuyên bố gửi tới chuyên trang Neowin ngày 19.9, Microsoft xác nhận lỗi đã được khắc phục hoàn toàn trên Office LTSC 2024 (Build 17932.21000), Office LTSC 2021 (Build 14334.20918) và được giảm thiểu trên Office LTSC 2019 (Build 10417.20208).

Trong khi sự cố ứng dụng Word bị văng khi hoạt động cùng phần mềm bên thứ ba đã được khắc phục xong, Microsoft khẳng định vẫn đang tiếp tục điều tra để giải quyết triệt để lỗi dán trên Excel. Người dùng các phiên bản bị ảnh hưởng có thể chủ động theo dõi tiến trình cập nhật mới nhất trên trang web hỗ trợ chính thức của hãng.