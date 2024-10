Microsoft chính thức phát hành Windows 11 24H2

Không giống như các bản cập nhật Windows 11 gần đây, phiên bản 24H2 là một sự thay đổi lớn đối với hệ điều hành của Microsoft, do đó việc cập nhật sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường. Hoạt động cập nhật diễn ra như thường lệ khi Microsoft sẽ triển khai nó đến với những người dùng chạy Windows 11 22H2 và 23H2 thực sự quan tâm trong giai đoạn đầu.



Người dùng Windows 11 có thể kiểm tra bản cập nhật 24H2 trong trang Windows Update của ứng dụng Settings ẢNH:: CHỤP MÀN HÌNH

Điều này có nghĩa người dùng cần vào ứng dụng Settings, chọn Windows Update và yêu cầu cập nhật theo cách thủ công bằng cách nhấp vào Get the latest updates as soon as they are available. Sau đó, hãy kiểm tra các bản cập nhật bằng cách nhấp vào Check for updates.

Nếu hệ thống đủ điều kiện và không có vấn đề chặn nào, ứng dụng Settings sẽ cho phép tải xuống Windows 11 24H2. Như thường lệ, người dùng cũng có thể tải xuống file ảnh của Windows 11 24H2 từ trang web chính thức của Microsoft và thực hiện cài đặt hệ điều hành. Lưu ý rằng BitLocker sẽ được bật theo mặc định trên các phiên bản Home và Pro, mặc dù người dùng có thể tắt nó.

Các tính năng mới trong Windows 11 24H2 bao gồm menu ngữ cảnh được cập nhật, cải tiến ứng dụng Setitngs, hỗ trợ hình nền HDR, Wi-Fi 7, thiết lập tiết kiệm pin và năng lượng được làm mới, cập nhật menu Quick Settings…

Vì Windows 11 24H2 là "phiên bản hoán đổi toàn bộ hệ điều hành" nên nó đi kèm với một số lỗi và sự cố. Tính đến thời điểm hiện tại, danh sách này khá lớn khi có đến 6 sự cố phần cứng và phần mềm đã được xác nhận. Một số trong số này có cách giải quyết, trong khi những sự cố khác sẽ được khắc phục trong các bản cập nhật phần mềm tương lai.

Đối với các phiên bản Home và Pro của Windows 11 24H2 sẽ có vòng đời hỗ trợ chuẩn là 24 tháng. Microsoft cũng công bố Windows 11 LTSC 2024 với vòng đời hỗ trợ là 10 năm. Khách hàng thương mại có thể tải xuống phiên bản 24H2 thông qua WSUS, Windows Update for Business và Admin Center.