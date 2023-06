Microsoft cho biết PlayStation 6 có thể ra mắt vào năm 2028

Theo Insider Gaming, trong một phiên đối chất giữa Microsoft và FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ), công ty phần mềm đã cho biết họ hy vọng máy chơi game PlayStation 6 sẽ ra mắt vào năm 2028.

Là một phần của cuộc chiến pháp lý liên quan đến thương vụ với Activision, Microsoft cho biết thỏa thuận 10 năm được đề xuất của họ sẽ tồn tại lâu dài hơn nhiều so với việc phát hành máy chơi game thế hệ tiếp theo của Sony vào năm 2028.

Microsoft cho biết họ hy vọng máy PS6 của Sony sẽ ra mắt vào năm 2028 AFP

"Trong mọi trường hợp, thời hạn 10 năm sẽ vượt xa thời điểm ra đời dự kiến của thế hệ máy chơi game tiếp theo (vào năm 2028)", một tuyên bố từ Microsoft cho biết. "Do đó, Call of Duty vẫn sẽ được phát hành trên các hệ máy PlayStation kế nhiệm nếu chúng được ra mắt trong thời gian của thỏa thuận 10 năm. Thỏa thuận cũng sẽ đảm bảo rằng các trò chơi Call of Duty cho máy console sẽ được cung cấp trên PlayStation tương tự như Xbox".

Mặc dù chưa được xác nhận, nhưng sự tự tin trong tuyên bố của Microsoft về PlayStation 6 có thể gợi ý rằng máy Xbox thế hệ tiếp theo nhiều khả năng cũng sẽ được phát hành trong cùng thời điểm.

Theo báo cáo riêng của Insider Gaming vào tháng 3 vừa qua, với nhiều thông tin được tổng hợp từ các nguồn đã được kiểm chứng và chứng thực, trang này cũng tin rằng PlayStation 6 sẽ ra mắt vào năm 2028.

Tất nhiên, kế hoạch vẫn có thể thay đổi và máy chơi game cũng có khả năng bị trì hoãn thêm 1 hoặc 2 năm. Nhưng mọi thứ đang cho thấy rằng chắc chắn sẽ có một thế hệ máy chơi game mới sẽ ra mắt vào cuối thập kỷ này.