Microsoft chốt thời điểm tổ chức sự kiện Surface

Theo Neowin, mặc dù không có thông tin chính thức về những gì thiết bị Microsoft dự định ra mắt, nhưng một tin đồn cho biết công ty sẽ giới thiệu phiên bản mới của Surface Laptop Studio - mẫu máy tính xách tay mạnh mẽ nhất của họ. Model hiện tại đi kèm CPU Intel Core thế hệ thứ 11 kết hợp GPU Nvidia RTX, vì vậy phiên bản sắp tới có thể hưởng lợi rất nhiều từ các nâng cấp CPU và card đồ họa mới hơn.



Sẽ có nhiều thiết bị Surface mới được Microsoft ra mắt trong sự kiện sắp tới? CHỤP MÀN HÌNH

Một thiết bị khác được cho là sẽ ra mắt vào tháng tới là Surface Go thế hệ thứ 4 - chiếc máy tính bảng có mức giá thân thiện hơn nhiều so với các sản phẩm Surface cao cấp. Các rò rỉ mới đây cho thấy Surface Go sắp tới có thể đi kèm CPU N200 tiết kiệm ngân sách thế hệ mới của Intel.

Cuối cùng là Surface Laptop Go thế hệ thứ 3, một chiếc máy tính xách tay giá rẻ khác của Microsoft. Sản phẩm này sẽ có CPU Intel Core i5 thế hệ thứ 12, kết hợp RAM nhiều hơn và SSD lớn hơn. Các bộ phận khác của máy tính xách tay này sẽ không thay đổi.

Không có thông tin nào về Surface Pro hay Surface Laptop thế hệ tiếp theo - vốn là những chiếc máy tính thành công và phổ biến nhất của Microsoft. Năm ngoái, Microsoft đã tiết lộ Surface Pro 9, Surface Laptop 5 và Surface Studio 2+ trong sự kiện tháng 10.

Bên cạnh việc ra mắt các máy tính và phụ kiện Surface mới, Microsoft có thể tận dụng cơ hội này để tiết lộ các tính năng mới sắp có trên Windows 11 - vốn sẽ nhận bản cập nhật tính năng lớn có tên 23H2.