Microsoft đã bán được hơn 21 triệu máy Xbox Series

Theo TechSpot, trong một buổi thuyết trình gần đây ở Brazil, Microsoft đã công bố rằng họ đã bán được hơn 21 triệu máy chơi game Xbox Series cho đến nay. Mặc dù công ty không cung cấp bảng phân tích doanh số bán hàng theo từng kiểu máy, nhưng gã khổng lồ công nghệ đã nhấn mạnh rằng 48% người chơi Xbox Series S là người mới sử dụng nền tảng Xbox.

Microsoft vừa công bố doanh số của dòng Xbox Series Twitter Lucas Taves

Con số nói trên của Xbox Series S cho thấy tính hiệu quả của dòng máy chơi game cấp thấp so với Xbox Series X cao cấp hơn. Theo đó, những người chơi mới vẫn có thể tham gia hệ sinh thái Xbox chỉ với 299 USD, thấp hơn 100 USD so với máy PlayStation 5 phiên bản rẻ nhất của Sony.

Microsoft cho biết thêm rằng tổng doanh số Xbox Series và Xbox One đã vượt qua 79 triệu chiếc. Điều này chỉ ra rằng Microsoft đã bán được khoảng 58 triệu máy Xbox One trong suốt vòng đời của thiết bị. Công ty ra mắt Xbox One vào cuối năm 2013 và ngừng sản xuất vào cuối năm 2020.

Nói về đối thủ của Xbox One đến từ Sony, tính đến ngày 31.3.2022, công ty đã xuất xưởng 117,2 triệu máy PlayStation 4.

Microsoft muốn chứng tỏ họ chỉ là một người chơi yếu thế hơn so với Sony XBOX

Sự thừa nhận của Microsoft vừa qua rất đáng chú ý, vì công ty đã ngừng báo cáo doanh số máy chơi game một thời gian trước đây sau khi thua cuộc trên đường đua máy chơi game với Sony. Mặc dù công ty không trực tiếp thừa nhận điều đó cho đến gần đây, nhưng việc thiếu các báo cáo này đã khiến cộng đồng tự tìm câu trả lời dựa trên dữ liệu nghiên cứu và các nguồn thông tin khác, từ đó đưa ra những phỏng đoán về doanh số bán hàng của Xbox.

Tính đến ngày 31.3 năm nay, Sony đã bán được khoảng 38,4 triệu máy PlayStation 5. Báo cáo doanh thu tiếp theo của công ty dự kiến sẽ được công bố vào ngày 4.8 và sẽ rất thú vị để xem Sony đã bán thêm được bao nhiêu máy chơi game trong 3 tháng qua.

Ngoài ra, sự thừa nhận hiếm hoi này cũng có thể được coi là một nỗ lực để công ty chứng tỏ họ chỉ là một chiến binh nhỏ trên thị trường máy chơi game. Bằng cách này, Microsoft có thể tìm được cơ hội tốt hơn để thuyết phục các nhà quản lý rằng thương vụ Activision Blizzard trị giá 69 tỉ USD của họ sẽ không dẫn đến các hành vi phản cạnh tranh trong ngành game.