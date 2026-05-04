Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft Defender 'nổi loạn' khi cảnh báo mã độc khắp toàn cầu

Phong Đỗ
Phong Đỗ
04/05/2026 13:59 GMT+7

Niềm tin vào bảo mật Windows bị lợi dụng trong sự cố cảnh báo mã độc Cerdigent gây náo loạn toàn cầu.

Trong những ngày qua, cộng đồng người dùng Windows 11 và quản trị viên máy chủ (Server) trên toàn thế giới đã bị một phen 'hú vía' khi phần mềm diệt virus Microsoft Defender liên tục phát đi cảnh báo về một loại Trojan nguy hiểm mang tên 'Cerdigent'. Tuy nhiên, các cuộc điều tra mới nhất cho thấy, đây không hẳn là một đợt bùng phát mã độc thông thường mà là hệ quả từ một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng tại nguồn tin cậy của internet.

Khi mã độc mượn danh chứng chỉ 'xịn' để qua mặt Microsoft

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ DigiCert - một trong những tổ chức cấp chứng chỉ số (CA) uy tín nhất thế giới. Theo báo cáo từ hệ thống Bugzilla của Mozilla, một tin tặc đã xâm nhập thành công vào máy tính của một chuyên viên hỗ trợ tại DigiCert. Từ 'bàn đạp' này, kẻ tấn công đã lấy được các mã khởi tạo quan trọng, đủ để tạo ra các chứng chỉ ký số (code-signing) hoàn toàn hợp lệ.

Trong thế giới công nghệ, các chứng chỉ này giống như một loại 'giấy thông hành'. Khi một phần mềm được ký bởi DigiCert, Windows và Microsoft Defender sẽ mặc định coi đó là phần mềm sạch. Kẻ gian đã lợi dụng kẽ hở này để ký tên cho dòng mã độc đánh cắp thông tin Zhong Stealer, giúp chúng dễ dàng vượt qua các hàng rào bảo mật mà không bị phát hiện.

Microsoft Defender nổi loạn khi cảnh báo mã độc khắp toàn cầu - Ảnh 1.

Cảnh báo mã độc Cerdigent trên Microsoft Defender

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Cuộc truy quét khẩn cấp và tình trạng 'báo động giả'

Ngay sau khi phát hiện sự cố (diễn ra từ ngày 14 - 17.4.2026), DigiCert đã tiến hành thu hồi khẩn cấp 60 chứng chỉ số liên quan để ngăn chặn thiệt hại. Chính hành động này đã dẫn đến việc Microsoft Defender phát đi hàng loạt cảnh báo Cerdigent.A!dha.

Thực tế, nhiều cảnh báo hiện nay có thể là báo động giả. Khi một chứng chỉ bị thu hồi, tất cả các phần mềm sử dụng chứng chỉ đó (gồm cả những ứng dụng hợp pháp) đều bị Defender đánh dấu là mối đe dọa. Microsoft hiện vẫn chưa cập nhật chi tiết về Cerdigent trong cơ sở dữ liệu, ngoài lời cảnh báo ngắn gọn rằng nó có thể giúp tin tặc thực hiện các hành động tùy ý trên thiết bị nạn nhân.

Người dùng nên làm gì?

Nếu máy tính của bạn xuất hiện cảnh báo Cerdigent, các chuyên gia khuyến cáo không nên quá hoảng loạn nhưng cũng không được chủ quan. Hãy tạm thời ngưng sử dụng các phần mềm bị cảnh báo và chờ đợi các bản cập nhật sửa lỗi chữ ký từ Microsoft và nhà phát hành. Đây là minh chứng cho thấy ngay cả những hệ thống tin cậy nhất cũng có thể bị tổn thương, và người dùng cần luôn cảnh giác trước những bất thường trên hệ thống của mình.

Tin liên quan

Microsoft Defender bị biến thành công cụ tiếp tay cho hacker

Microsoft Defender bị biến thành công cụ tiếp tay cho hacker

Lỗ hổng Red Sun khiến phần mềm diệt virus trở thành công cụ giúp hacker chiếm quyền điều khiển máy tính.

Khám phá thêm chủ đề

Microsoft Microsoft Defender mã độc Bảo mật cảnh báo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận