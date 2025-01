Microsoft gặp khó khăn với doanh số Copilot+ PC

Theo TechRadar, dòng máy tính Copilot+ đang được giảm giá trung bình 10% ở châu Âu trong giai đoạn này, nhưng vẫn không tạo được sự tăng trưởng đáng kể. Thực tế, doanh số PC tại châu Âu trong quý 4/2024 đã tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của các máy tính hỗ trợ AI (trí tuệ nhân tạo). Tỷ lệ chấp nhận dòng laptop tích hợp AI tăng từ 22% lên 32% so với quý 3. Tuy nhiên, dòng Copilot+ PC - với yêu cầu bộ xử lý thần kinh (NPU - vi xử lý cho các tác vụ AI) tối thiểu 40 TOPS - chỉ tăng trưởng từ 3% lên 5%, một con số đáng thất vọng so với kỳ vọng.

Hai vấn đề lớn nhất mà Microsoft đối mặt là giá thành quá cao khi ra mắt và nhận thức chưa rõ ràng của người dùng về giá trị mà AI mang lại. Những chiếc Copilot+ PC hiện vẫn thuộc phân khúc cao cấp, nhưng nhiều người dùng chưa hiểu rõ cách mà AI có thể thay đổi trải nghiệm sử dụng máy tính của họ.

Copilot+ PC tích hợp NPU với hiệu năng AI tối thiểu 40 TOPS dù hứa hẹn hiệu suất cao nhưng vẫn đối mặt thách thức về giá bán và nhận thức từ người dùng ẢNH: MICROSOFT

Microsoft đã cố gắng giải quyết vấn đề giá cả bằng việc mở rộng các mức giá. Các mẫu máy sử dụng chip Snapdragon X giá phải chăng hơn đã được giới thiệu, với dòng Snapdragon X Plus vào tháng 9.2024 mang lại các thiết bị ở mức giá khoảng 800 USD. Tiếp đó, tại CES 2025 (Mỹ), Microsoft công bố Snapdragon X phiên bản tiêu chuẩn, giúp đưa giá các máy Copilot+ xuống mức 600 USD, thậm chí có thể thấp hơn trong những đợt giảm giá lớn.

Điểm tích cực là dù giá giảm, các mẫu máy này vẫn giữ nguyên NPU mạnh mẽ, đảm bảo tính năng AI tương đương các dòng cao cấp. Đây là một bước tiến quan trọng để thu hút người dùng và kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số trong năm 2025.

Ngoài vấn đề giá, việc giúp người dùng hiểu rõ hơn về lợi ích mà AI mang lại vẫn là một nhiệm vụ đầy thách thức. Điều này đòi hỏi Microsoft phải cải tiến các tính năng AI trong Windows 11, đặc biệt là những tính năng độc quyền trên Copilot+ PC như Recall - hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Tuy nhiên, nếu Microsoft không nhanh chóng thay đổi nhận thức của người dùng, dòng Copilot+ PC có nguy cơ bị coi là thiếu rõ ràng về giá trị, ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của sản phẩm.

Dù vậy, vẫn có những tín hiệu tích cực. Các thiết bị Surface mới của Microsoft nhận được đánh giá cao từ giới công nghệ, trong khi các mẫu Copilot+ PC của Asus cũng gây ấn tượng tại CES 2025. Nhưng để thực sự thuyết phục người dùng, Microsoft cần chứng minh AI không chỉ là tính năng phụ trợ mà là yếu tố thiết yếu, đem lại giá trị thực sự trong sử dụng hằng ngày.