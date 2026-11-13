Microsoft gặp sự cố toàn cầu, Outlook và Teams gián đoạn nhiều giờ

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sự cố hạ tầng của Microsoft bắt đầu từ tối 12.11 và kéo dài sang ngày 13.11 theo giờ Việt Nam, ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ trực tuyến của hãng. Trong đó, Outlook và Exchange Online chịu tác động lớn nhất khi người dùng không thể truy cập hộp thư, gửi hoặc nhận email.

Các dịch vụ khác như Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint, Microsoft 365 Copilot, Planner và To Do cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn ở những mức độ khác nhau. Một số tính năng liên quan đến lịch họp, tạo cuộc trò chuyện và truy cập dữ liệu không hoạt động bình thường.

Downdetector ghi nhận lượng báo cáo sự cố tăng đột biến trên nhiều dịch vụ Microsoft, gồm Outlook, Microsoft 365, Store và Copilot ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DOWNDETECTOR

Theo nền tảng giám sát Downdetector, số lượng báo cáo lỗi Outlook có thời điểm vượt 130.000, trong khi Microsoft 365 ghi nhận hàng chục nghìn báo cáo. Sự cố được phản ánh tại khoảng 74 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, nhiều người dùng và doanh nghiệp gặp khó khăn khi truy cập email, lịch họp và tài liệu trực tuyến. Anh T.P., nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tại một doanh nghiệp ở Bình Dương, cho biết toàn bộ hệ thống email Microsoft 365 của công ty ngừng hoạt động từ sáng 13.11.

"Không chỉ email, OneDrive và Teams cũng gặp tình trạng tương tự, khiến hoạt động liên lạc và trao đổi công việc của công ty bị đình trệ suốt buổi sáng", anh T.P. chia sẻ.

Microsoft xác định máy chủ ngừng hoạt động, hệ thống bị quá tải

Theo Microsoft, sự cố xuất phát từ việc một số máy chủ bất ngờ không còn khả dụng sau khi không vượt qua quy trình kiểm tra tình trạng tự động. Lưu lượng truy cập sau đó được chuyển sang các máy chủ còn hoạt động, khiến phần hạ tầng này chịu tải lớn và phát sinh thêm lỗi.

Microsoft nhấn mạnh tình trạng quá tải không bắt nguồn từ lượng người dùng tăng đột biến. Tuy nhiên, hãng chưa xác định được nguyên nhân gốc rễ khiến các máy chủ ngừng phục vụ.

Để khắc phục, Microsoft đã tạm dừng triển khai phần mềm và thay đổi cấu hình, đồng thời khởi động lại máy chủ, chuyển hướng lưu lượng và tìm cách khôi phục năng lực xử lý. Quá trình này gặp khó khăn khi một số máy chủ tiếp tục mất phản hồi sau khi tiếp nhận lưu lượng trở lại. Đến khoảng 10 giờ 13 phút ngày 13.11 theo giờ Việt Nam, Microsoft thừa nhận các biện pháp triển khai chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Hãng cũng xem xét hoàn tác một thay đổi cấu hình mạng gần thời điểm xảy ra sự cố, nhưng chưa xác nhận đây là nguyên nhân. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến tấn công mạng.

Ngoài các dịch vụ trực tiếp của Microsoft, sự cố còn ảnh hưởng đến một số nền tảng sử dụng kết nối Microsoft 365. OpenAI và Anthropic ghi nhận vấn đề với các tính năng tích hợp dịch vụ Microsoft trên ChatGPT và Claude, đặc biệt là khả năng truy cập email, lịch và dữ liệu liên quan.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa toàn bộ ChatGPT hoặc Claude ngừng hoạt động. Tương tự, một số chức năng nhắn tin và họp trực tuyến cơ bản của Teams vẫn có thể sử dụng trong thời gian xảy ra sự cố.

Tính đến khoảng 14 giờ ngày 13.11 theo thông tin được ghi nhận, Microsoft vẫn chưa thông báo khôi phục hoàn toàn hệ thống hoặc công bố thời điểm xử lý dứt điểm. Người dùng có thể theo dõi tình trạng dịch vụ qua trang Microsoft 365 Service Health.