Microsoft giảm quảng cáo Windows 11 làm phiền người dùng Windows 10

Hồi tháng 2 qua, Microsoft đã công bố kế hoạch mở rộng lời mời nâng cấp lên Windows 11 cho nhiều người dùng hơn, mà cụ thể là người dùng Windows 10 có thiết bị đủ điều kiện nâng cấp lên hệ điều hành mới hơn. Ý tưởng ban đầu của công ty là nhắm mục tiêu vào các PC chạy Windows 10 Pro và Pro Workstation không được quản lý theo miền bằng quảng cáo Windows 11 toàn màn hình có nội dung tương tự như "Upgrade for free to the latest Windows 11" với 2 nút "Get it" và một liên kết nhỏ "Keep Windows 10" ở đâu đó trong góc.



Màn hình lời nhắc nhở người dùng Windows 10 nâng cấp lên Windows 11 CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Sau thông báo, Microsoft đã nhận được khá nhiều lời chỉ trích và phản hồi tiêu cực từ người dùng, vì vậy công ty đã âm thầm thực hiện các thay đổi đối với kế hoạch của mình. Theo đó, công ty đã cập nhật thông báo ban đầu để xác nhận rằng họ đã ngừng hiển thị những quảng cáo đó cho các thiết bị Windows 10 đủ điều kiện. Nội dung thông báo trên trang Tech Community nêu rõ: "Để tôn trọng phản hồi của bạn, thay đổi này sẽ không còn xảy ra với bản cập nhật bảo mật hằng tháng vào tháng 4.2024. Chúng tôi sẽ chia sẻ mốc thời gian mới trong những tháng tới".

Mặc dù thay đổi đã được thực hiện cách nay vài tháng nhưng vẫn chưa có "dòng thời gian mới" nào cho sự thay đổi về mốc thời gian kêu gọi nâng cấp. Công ty có thể cần thêm một thời gian để làm điều này vì Windows 10 có hơn 1 năm hỗ trợ tích cực, cộng với chương trình cập nhật bảo mật mở rộng sẽ cung cấp cho người dùng thêm 3 năm cập nhật bảo mật.

Lưu ý rằng người dùng thông thường không được miễn trừ khỏi các kế hoạch sửa đổi của Microsoft, vì vậy nếu họ có PC tương thích với Windows 11 đang chạy Windows 10, đừng ngạc nhiên khi thấy quảng cáo nâng cấp lớn vào lần khởi động PC tiếp theo mà không có cách nào thoát khỏi nó.