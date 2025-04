Microsoft mang Start Menu cải tiến đến Windows 11

Thay vì bố cục hai phần như hiện tại, Start Menu mới sẽ có trang duy nhất có thể cuộn, bao gồm tất cả ứng dụng, ứng dụng được ghim và các đề xuất. Một trong những điểm nổi bật của thiết kế này là khả năng cho phép người dùng tắt các đề xuất mà họ không thích, đồng thời tùy chỉnh bố cục theo phong cách cá nhân.

Hình ảnh hiển thị cái nhìn đầu tiên dành cho giao diện mới của Start Menu trên Windows 11 mà Microsoft đang thử nghiệm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bố cục mới hiện được ẩn trong bản dựng xem trước mới nhất của Windows 11 trong kênh Dev và Beta. Người dùng có thể dễ dàng truy cập danh sách ứng dụng đã cài đặt mà không cần phải nhấp vào nút "All" như trước đây.

Mang khả năng tương tác với Start Menu dễ dàng hơn

Để tắt phần Recommended trong Start Menu, người dùng chỉ cần vào Settings > Personalization > Start và tắt tùy chọn "Show recommended files in Start, recent files in File Explorer, and items in Jump Lists". Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tắt tùy chọn này cũng sẽ vô hiệu hóa các tab tệp được đề xuất và gần đây trong File Explorer, điều này có thể không được nhiều người dùng ưa chuộng.

Microsoft ra mắt dòng máy tính cá nhân tích hợp sẵn AI

Mặc dù thiết kế mới không có nhiều khác biệt so với phiên bản hiện tại nhưng Start Menu mới sẽ cao và rộng hơn giúp người dùng dễ dàng truy cập mọi mục trong chế độ xem duy nhất.

Ở thời điểm hiện tại Microsoft vẫn chưa chính thức công bố thiết kế mới của Start Menu, tuy nhiên việc đưa nó vào bản dựng Preview cho thấy tính năng này có thể sẽ ra mắt trong năm nay. Điều đó cho thấy Microsoft đang lắng nghe phản hồi từ người dùng và nỗ lực cải thiện trải nghiệm trên hệ điều hành Windows nhằm mang đến một nền tảng thân thiện và đáp ứng yêu cầu của người dùng tốt hơn.