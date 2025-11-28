Microsoft nâng cấp Notepad với bảng tính và AI

Theo TechSpot, Microsoft đang tiếp tục mở rộng các tính năng cho Notepad trên Windows 11 bằng việc bổ sung khả năng tạo và chỉnh sửa bảng (table) trong tài liệu văn bản. Đây là bước đi mới trong chiến lược cải tiến các ứng dụng truyền thống, đồng thời phản ánh định hướng ngày càng phức tạp trong phát triển phần mềm của công ty.

Tính năng bảng vừa được triển khai trên các bản Windows Insider (thử nghiệm). Theo nhóm phát triển của Microsoft, đây là một phần của bộ công cụ định dạng “nhẹ” mới trong Notepad. Người dùng hiện có thể chèn bảng nhanh chóng bằng nút “Table” trên thanh công cụ hoặc sử dụng cú pháp Markdown phù hợp. Sau khi tạo, bảng có thể chỉnh sửa bằng cách thêm hoặc xóa dòng và cột, tương tự các công cụ xử lý văn bản cơ bản.

Notepad trên Windows 11 giờ đã có thể chèn bảng, tiếp tục rời xa vai trò ghi chú đơn giản vốn có ban đầu ẢNH: MICROSOFT

Việc tích hợp bảng vào Notepad đánh dấu một thay đổi rõ rệt so với mục tiêu ban đầu của phần mềm này - một trình soạn thảo văn bản thuần túy, không định dạng. Thay vì duy trì sự đơn giản, Microsoft đang chuyển hướng công cụ lâu đời này thành một trình soạn thảo nhiều tính năng hơn, trong khi lại loại bỏ hoàn toàn WordPad - phần mềm xử lý văn bản nhẹ vốn là lựa chọn trung gian giữa Notepad và Microsoft Word. Người dùng giờ đây phải tìm đến phần mềm bên thứ ba nếu cần một giải pháp soạn thảo văn bản đơn giản và có định dạng nhẹ.

Song song với việc hỗ trợ bảng, Microsoft cũng đang tích hợp trí tuệ nhân tạo vào Notepad. Các tính năng như Viết lại, Tóm tắt và Viết mới hiện có thể hoạt động theo thời gian thực trên các máy tính hỗ trợ Copilot+. Tuy nhiên, các chức năng này yêu cầu người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và chỉ hỗ trợ trên phần cứng tương thích.

Tính năng AI mới trên Notepad cho phép viết lại đoạn văn, đánh dấu bước chuyển từ ghi chú đơn giản sang xử lý nội dung phức tạp ẢNH: MICROSOFT

Động thái này một lần nữa làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng người dùng Windows. Trong khi một bộ phận đón nhận khả năng mở rộng, nhiều người dùng trung thành bày tỏ mong muốn giữ nguyên trải nghiệm Notepad đơn giản như trước. Một số thảo luận trên diễn đàn kỹ thuật còn đề xuất các cách khôi phục phiên bản Notepad cũ hoặc chuyển sang phần mềm thay thế.

Mặc dù Microsoft hiện cung cấp một trình soạn thảo dòng lệnh đơn giản hơn Notepad, công cụ này lại thiếu tính trực quan và yêu cầu thao tác hoàn toàn bằng bàn phím, khiến nó khó tiếp cận với đa số người dùng thông thường.

Từ những thay đổi này, có thể thấy Microsoft đang dần tái định hình vai trò của Notepad trong hệ sinh thái Windows. Việc bổ sung tính năng và tích hợp AI có thể phục vụ nhu cầu người dùng chuyên sâu hơn, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tính nhất quán trong định hướng phát triển phần mềm cơ bản. Trong khi các công cụ chuyên biệt ngày càng được chú trọng, nhu cầu chỉnh sửa văn bản đơn giản từng là mục đích chính của Notepad - lại có nguy cơ bị bỏ quên.