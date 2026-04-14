Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft nêu lý do 'khai tử' cách kích hoạt Windows lâu đời

Phong Đỗ
Phong Đỗ
14/04/2026 11:22 GMT+7

Microsoft lý giải nguyên nhân ngừng cho phép việc kích hoạt Windows ngoại tuyến qua tổng đài.

Theo Neowin, kỷ nguyên của việc ngồi đọc từng dãy số kích hoạt Windows qua điện thoại đã chính thức khép lại. Microsoft vừa công bố thay thế hoàn toàn hệ thống kích hoạt tự động qua điện thoại bằng một cổng kỹ thuật số mới, áp dụng cho cả Windows 11, Windows 10 và các gói Office bản quyền vĩnh viễn.

Vì sao cách kích hoạt ngoại tuyến qua điện thoại của Windows bị khai tử?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Tại sao Microsoft chặn kích hoạt Windows qua điện thoại?

Bắt đầu từ cuối năm 2025, người dùng khi gọi đến tổng đài kích hoạt của Microsoft đã không còn gặp hệ thống trả lời tự động như trước. Thay vào đó, một thông báo sẽ hướng dẫn người dùng truy cập vào cổng kích hoạt trực tuyến tại địa chỉ aka.ms/aoh.

Theo Microsoft, việc chuyển đổi này nhằm hiện đại hóa quy trình quản lý giấy phép (license) và tăng cường tính bảo mật. Hệ thống mới yêu cầu người dùng xác thực thông qua mã CAPTCHA để đảm bảo là người dùng thật, giúp ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận bản quyền.

Dù đẩy mạnh kích hoạt trực tuyến, Microsoft xác nhận vẫn duy trì khả năng kích hoạt cho các thiết bị không có kết nối Internet (hệ thống air-gapped). Tuy nhiên, quy trình đã có sự thay đổi về mặt kỹ thuật:

  • Quy trình cũ: Đọc Installation ID (ID cài đặt) qua điện thoại và nhận Confirmation ID (ID xác nhận) bằng giọng nói.
  • Quy trình mới: Người dùng lấy Installation ID từ máy tính, sau đó sử dụng một thiết bị khác có kết nối mạng để truy cập cổng kích hoạt sản phẩm (Product Activation Portal) để nhận mã xác nhận thủ công.

Cổng kích hoạt mới yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Microsoft (cá nhân, doanh nghiệp hoặc giáo dục). Đáng chú ý, tài khoản này chỉ đóng vai trò là 'chìa khóa' để truy cập cổng bảo mật, không bắt buộc phải liên kết trực tiếp với giấy phép của sản phẩm đang cần kích hoạt.

Khám phá thêm chủ đề

Microsoft Windows kích hoạt ngoại tuyến kích hoạt qua điện thoại Bảo mật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận