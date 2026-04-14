Microsoft nêu lý do 'khai tử' cách kích hoạt Windows lâu đời

Theo Neowin, kỷ nguyên của việc ngồi đọc từng dãy số kích hoạt Windows qua điện thoại đã chính thức khép lại. Microsoft vừa công bố thay thế hoàn toàn hệ thống kích hoạt tự động qua điện thoại bằng một cổng kỹ thuật số mới, áp dụng cho cả Windows 11, Windows 10 và các gói Office bản quyền vĩnh viễn.

Tại sao Microsoft chặn kích hoạt Windows qua điện thoại?

Bắt đầu từ cuối năm 2025, người dùng khi gọi đến tổng đài kích hoạt của Microsoft đã không còn gặp hệ thống trả lời tự động như trước. Thay vào đó, một thông báo sẽ hướng dẫn người dùng truy cập vào cổng kích hoạt trực tuyến tại địa chỉ aka.ms/aoh.

Theo Microsoft, việc chuyển đổi này nhằm hiện đại hóa quy trình quản lý giấy phép (license) và tăng cường tính bảo mật. Hệ thống mới yêu cầu người dùng xác thực thông qua mã CAPTCHA để đảm bảo là người dùng thật, giúp ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận bản quyền.

Dù đẩy mạnh kích hoạt trực tuyến, Microsoft xác nhận vẫn duy trì khả năng kích hoạt cho các thiết bị không có kết nối Internet (hệ thống air-gapped). Tuy nhiên, quy trình đã có sự thay đổi về mặt kỹ thuật:

Quy trình cũ : Đọc Installation ID (ID cài đặt) qua điện thoại và nhận Confirmation ID (ID xác nhận) bằng giọng nói.

: Đọc Installation ID (ID cài đặt) qua điện thoại và nhận Confirmation ID (ID xác nhận) bằng giọng nói. Quy trình mới: Người dùng lấy Installation ID từ máy tính, sau đó sử dụng một thiết bị khác có kết nối mạng để truy cập cổng kích hoạt sản phẩm (Product Activation Portal) để nhận mã xác nhận thủ công.

Cổng kích hoạt mới yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Microsoft (cá nhân, doanh nghiệp hoặc giáo dục). Đáng chú ý, tài khoản này chỉ đóng vai trò là 'chìa khóa' để truy cập cổng bảo mật, không bắt buộc phải liên kết trực tiếp với giấy phép của sản phẩm đang cần kích hoạt.