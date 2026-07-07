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Thế giới

Microsoft sa thải thêm 4.800 nhân viên, mảng game chịu ảnh hưởng nặng nhất

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Hãng công nghệ Mỹ Microsoft vừa thông báo sẽ cắt giảm 4.800 việc làm, tương đương 2,1% lực lượng lao động toàn cầu của công ty, trong đó mảng trò chơi điện tử Xbox là bộ phận chịu tác động nặng nề nhất.

Theo hãng tin Reuters, trong số 4.800 vị trí bị cắt giảm, bộ phận trò chơi điện tử (game) của Microsoft là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt tái cấu trúc này với 3.200 vị trí bị tinh giản, trong đó 1.600 nhân sự đã nhận thông báo nghỉ việc ngay trong ngày 6.7.

"Tình hình kinh doanh hiện tại của chúng ta không mấy khả quan", Tổng giám đốc (CEO) Xbox Asha Sharma nêu ra trong biên bản nội bộ. "Chúng ta đang hoạt động với biên lợi nhuận thấp hơn từ 3 - 10 lần so với các nền tảng và doanh nghiệp phát hành game tương đương", bà nói.

Microsoft sa thải thêm 4.800 nhân viên, mảng game chịu ảnh hưởng nặng nhất- Ảnh 1.

Trụ sở của Công ty Microsoft tại bang Washington, Mỹ

ẢNH: AP

Bất chấp việc chi hàng chục tỉ USD để mở rộng mảng kinh doanh Xbox, Microsoft vẫn chật vật trong việc thu hẹp khoảng cách về doanh số với các đối thủ như Sony hay Nintendo. Điều này buộc ban lãnh đạo phải đánh giá lại toàn bộ mảng kinh doanh trò chơi điện tử, theo AP.

Bên cạnh đợt sa thải vừa công bố, bà Sharma cho biết Xbox dự kiến sẽ phải cắt giảm thêm 1.600 việc làm nữa trong suốt năm tài chính mới, vừa bắt đầu vào tuần trước.

Làn sóng sa thải trên cũng xảy ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ hàng đầu (Big Tech) đang đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và chịu áp lực phải chứng minh khả năng sinh lời từ AI.

"Microsoft đang chủ động cắt giảm lực lượng lao động để lấy tiền tài trợ cho các khoản đầu tư AI. việc giảm nhân sự giúp họ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu mà vẫn duy trì được biên lợi nhuận”, ông Gil Luria, Giám đốc hãng tư vấn tài chính D.A. Davidson (Mỹ), nhận định.

Nhu cầu bùng nổ về AI đã mang lại nguồn thu lớn cho mảng điện toán đám mây Azure của Microsoft, song chi phí khổng lồ để xây dựng các trung tâm dữ liệu đang tạo sức ép lên hãng công nghệ này. Hồi tháng 4, Microsoft đưa ra dự báo chi tiêu lên tới 190 tỉ USD cho năm 2026 - con số vượt xa mọi kỳ vọng của Phố Wall.

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