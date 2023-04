Microsoft sắp đổi thao tác chụp màn hình Print Screen

Theo Neowin, bản cập nhật mà Microsoft sắp phát hành cho người dùng Windows 11 sẽ thay đổi những gì xảy ra khi người dùng nhấn phím Print Screen để chụp ảnh màn hình hoặc gửi nội dung trên màn hình đến khay nhớ tạm. Trước các hệ thống dựa trên GUI xuất hiện, thao tác nhấn phím Print Screen sẽ sao chép nội dung trên màn hình và gửi đến cổng in tiêu chuẩn.



Nhưng kể từ Windows 11 22624.1546, thao tác nhấn phím Print Screen sẽ khởi chạy ứng dụng Snipping Tool có sẵn thay vì chụp ảnh màn hình và âm thầm đặt nó vào khay nhớ tạm. Bản thân tính năng này không phải là mới khi Microsoft đã giới thiệu nó trong Windows 10 và vẫn tắt cho đến bây giờ. Điều đang thay đổi là trạng thái mặc định của nó, bắt đầu với bản dựng 22624.1546, Print Screen đóng vai trò là lối tắt cho khởi động ứng dụng Snipping Tool. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể sử dụng Win + Shift + S để khởi động công cụ này.

Tuy nhiên, Microsoft không có kế hoạch xóa hoàn toàn hành vi cũ khỏi Windows 11. Nếu người dùng thích chụp ảnh màn hình theo cách cũ, họ có thể thực hiện hoàn nguyên thay đổi:

- Khởi chạy ứng dụng Settings > Accessibility > Keyboard.

- Tìm On-screen keyboard, access keys, and Print screen.

Cách hoàn nguyên chức năng cũ của phím Print Screen sau khi cập nhật Windows 11 lên phiên bản 22624.1546

- Tắt tùy chọn Use the Print Screen button to open screen snipping.

Điều đáng chú ý là người dùng không nên đợi bản dựng 22624.1546 đến kênh ổn định để thử sử dụng phím Print Screen theo kiểu mới. Trong thực tế, tùy chọn này có sẵn trong tất cả các phiên bản Windows 10 và 11, nhưng bị Microsoft tắt theo mặc định. Ngoài ra, thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các phím tắt liên quan, chẳng hạn như Alt + Print Screen vẫn cho phép người dùng chụp ảnh màn hình của ứng dụng hiện tại và sao chép nó vào khay nhớ tạm.