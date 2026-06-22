Microsoft sắp khai tử tính năng gây ức chế nhất trên Windows 11

Gã khổng lồ phần mềm Microsoft vừa chính thức xác nhận sự tồn tại của phiên bản Windows 11 26H2 thông qua bản dựng thử nghiệm Insider mang mã hiệu 26300.8697. Bên cạnh các tài liệu chuyên sâu dành cho quản trị viên hệ thống, bản cập nhật này mang đến thay đổi được người dùng mong mỏi nhất từ trước đến nay.

Thanh tìm kiếm của Windows 11 sắp có thay đổi lớn

Theo đó, Microsoft cuối cùng đã đồng ý cho phép tắt bỏ hoàn toàn các kết quả tìm kiếm trực tuyến từ web bên trong công cụ tìm kiếm (Search) mặc định. Thay đổi lớn này hứa hẹn sẽ giải quyết triệt để những phiền toái mà người dùng máy tính phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Thanh tìm kiếm trên Windows 11 sắp có thay đổi lớn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Trước đây, việc Windows liên tục tự động chèn các liên kết web từ công cụ Bing vào thanh tìm kiếm đã gây ra làn sóng ức chế lớn. Hệ thống thường ưu tiên hiển thị các trang web thay vì truy xuất chính xác tệp tin hay ứng dụng nội bộ mà người dùng đang cần tìm trên PC. Giám đốc thiết kế đối tác March Rogers tại Microsoft đã xác nhận trên mạng xã hội X rằng hãng đang tập trung tối ưu hóa việc tìm kiếm cục bộ. Do tính năng này chưa được phủ sóng đại trà cho tất cả mọi người, các chuyên gia công nghệ đã nhanh chóng tìm ra giải pháp can thiệp sâu vào hệ thống.

Hiện tại, nếu muốn trải nghiệm sớm giao diện mới, người dùng có thể tải công cụ hỗ trợ ViveTool từ nền tảng GitHub và giải nén vào một thư mục thuận tiện. Sau đó thực hiện:

Nhấp phải vào menu Start > chọn Terminal (Admin) và chuyển sang cấu hình Command Prompt bằng tổ hợp phím Ctrl + Shift + 2.

Tiếp theo, Sử dụng lệnh CD để di chuyển đến thư mục chứa tệp tin. Ví dụ, nếu bạn để ViveTool ở đường dẫn C:\Vive, hãy nhập CD C:\Vive.

Sau đó, tiến hành nhập lần lượt dòng lệnh vivetool /enable /id:xxxxx. Trong đó, dãy ' xxxxx ' là các ID tính năng gồm 48433719, 61267302, 61344081, 61482515, 61532758, 61760679.

' là các ID tính năng gồm Cuối cùng, khởi động lại máy tính để hệ thống áp dụng các thay đổi cấu hình mới trực tiếp lên thanh công cụ.

Trong trường hợp muốn khôi phục lại trạng thái mặc định như ban đầu, người dùng chỉ cần lặp lại chính xác các bước trên nhưng thay thế lệnh thành cụm /disable. Các ghi nhận thực tế từ những chuyên gia đam mê Windows cho thấy tính năng ẩn này mang lại hiệu quả cải thiện hiệu năng rõ rệt. Một khi loại bỏ được các kết quả tìm kiếm web cùng các thành phần rác chạy ngầm, thanh công cụ tìm kiếm của Windows 11 sẽ hoạt động mượt mà và phản hồi nhanh nhạy hơn hẳn.