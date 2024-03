Microsoft sắp phát hành AI giúp chống lại tin tặc

Được Microsoft giới thiệu cách nay khoảng một năm, Security for Copilot đã được các khách hàng doanh nghiệp của công ty thử nghiệm. Tuy nhiên, khi sản phẩm được đi vào hoạt động chính thức, Microsoft sẽ tính phí cho chức năng được sử dụng, tương tự như các dịch vụ đám mây Azure.



Microsoft sẽ tính phí Security for Copilot sau thời gian thử nghiệm CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Bởi vì AI thỉnh thoảng mắc sai lầm, vốn có thể gây ra hậu quả khá tốn kém trong an ninh mạng, nên Microsoft đang đặc biệt chú ý đến khía cạnh này. Security for Copilot sẽ kết hợp với khả năng AI của OpenAI để tránh các rủi ro có thể xảy ra.

Security for Copilot có thể hoạt động với tất cả phần mềm bảo mật và công cụ an ninh của Microsoft, đồng thời cung cấp bảng điều khiển đặc biệt tóm tắt dữ liệu và trả lời các câu hỏi. Nó sẽ tóm tắt thông tin về hành động của tin tặc và đoán biết ý định tin tặc sẽ thực hiện.

Phó chủ tịch tiếp thị bảo mật của Microsoft Andrew Conway cho biết, Security for Copilot sẽ cho phép các chuyên gia an ninh mạng có kinh nghiệm đảm nhận các nhiệm vụ phức tạp hơn và những người mới sẽ nhanh chóng làm quen và phát triển kỹ năng của mình. Qua kết quả thử nghiệm, công ty nhận thấy Security for Copilot có tốc độ nhanh hơn 26% và chính xác hơn 35% so với những nhân viên mới tham gia lĩnh vực an ninh mạng.

Là người đã thử nghiệm Security for Copilot, Phó chủ tịch an ninh mạng Chip Calhoun của Tập đoàn dầu mỏ khổng lồ BP Plc cho biết: "Tội phạm ngày càng nhanh hơn, điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải nhanh hơn và công cụ này chính là thứ chúng ta cần. Hiện tại Security for Copilot vẫn chưa hoàn hảo, nhưng theo thời gian nó sẽ đạt đến mức hoàn hảo".