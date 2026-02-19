Microsoft sắp thêm tính năng đo tốc độ mạng cho Windows 11

Theo Wccftech, Microsoft vừa phát hành hai bản thử nghiệm Windows 11 26100.7918 và 26200.7918 (KB5077241), qua đó hé lộ những thay đổi dự kiến xuất hiện trong đợt cập nhật tính năng tiếp theo. Tâm điểm lần này là tính năng đo tốc độ mạng internet tích hợp trên thanh tác vụ, bên cạnh một số tinh chỉnh đối với Start Menu, File Explorer và các công cụ hệ thống.

Điểm đáng chú ý nhất là việc bổ sung công cụ đo tốc độ internet tích hợp trực tiếp vào thanh tác vụ. Khi tính năng được triển khai chính thức, người dùng sẽ có thể kiểm tra hiệu suất kết nối mạng mà không cần truy cập trang web bên ngoài hoặc cài đặt phần mềm của bên thứ ba.

Biểu tượng mạng trên thanh tác vụ Windows 11 xuất hiện tùy chọn đo tốc độ internet, sẽ xuất hiện trong bản cập nhật sắp tới ẢNH: WINDOWS CENTRAL

Theo mô tả trong bản cập nhật, người dùng có thể truy cập công cụ này bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng mạng trong khay hệ thống hoặc mở bảng cài đặt nhanh của Wi-Fi hay mạng di động. Sau khi kích hoạt, tiện ích sẽ mở trong trình duyệt mặc định để tiến hành đo tốc độ kết nối Ethernet, Wi-Fi hoặc mạng di động.

Dù về mặt kỹ thuật, việc đo tốc độ vẫn được thực hiện thông qua trình duyệt, việc tích hợp lối tắt trực tiếp vào thanh tác vụ giúp rút ngắn thao tác và thuận tiện hơn trong quá trình chẩn đoán sự cố kết nối. Đây là thay đổi hướng đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu làm việc và học tập trực tuyến duy trì ở mức cao.

Ngoài tính năng đo tốc độ mạng, Microsoft cũng điều chỉnh cách hiển thị ứng dụng trên thanh tác vụ khi người dùng bật chế độ không gộp nút. Trước đây, nếu một ứng dụng có nhiều cửa sổ mở và vượt quá không gian hiển thị, toàn bộ các cửa sổ có thể bị đẩy vào khu vực overflow (vùng hiển thị tràn). Với bản thử nghiệm mới, chỉ những cửa sổ vượt quá giới hạn mới được chuyển vào khu vực này. Thay đổi này nhằm giúp vùng hiển thị tràn phản ánh chính xác hơn số lượng cửa sổ đang hoạt động và giảm thao tác tìm kiếm.

KB5077241 cũng mang đến một số cải tiến khác ngoài thanh tác vụ. Hệ điều hành được bổ sung hỗ trợ Sysmon gốc (Native Sysmon support), hỗ trợ quản trị viên và chuyên gia bảo mật theo dõi sự kiện hệ thống ở mức sâu hơn. Ứng dụng Camera được thêm tùy chọn điều khiển mới, phù hợp với các thiết bị có khả năng xoay và nghiêng ống kính.

Bên cạnh đó, Start Menu được tinh chỉnh bố cục để cải thiện khả năng sắp xếp và truy cập ứng dụng. File Explorer cùng nhiều thành phần hệ thống khác nhận các bản vá lỗi và điều chỉnh nhằm nâng cao độ ổn định.

Hiện các thay đổi mới chỉ khả dụng với người dùng tham gia chương trình Windows Insider ở kênh Release Preview. Nếu không phát sinh vấn đề đáng kể trong quá trình thử nghiệm, những cải tiến này có thể sẽ được đưa vào bản cập nhật chính thức cho Windows 11 trong thời gian tới.