Microsoft sẽ dừng máy chơi game để tập trung vào nền tảng số?

Theo Gamerant, Microsoft có thể đang giảm nguồn cung Xbox Series X tại Brazil và thậm chí chuẩn bị dừng hoàn toàn việc xuất xưởng hệ máy này ở khu vực. Một số nguồn tin khác cũng đã xác nhận tình trạng Xbox Series X trở nên khan hiếm tại thị trường này, khiến người chơi khó có thể mua được máy mới. Trước những lo ngại từ cộng đồng, Microsoft được cho là đã nhấn mạnh rằng dịch vụ Xbox Cloud Gaming và Game Pass sẽ trở thành những lựa chọn thay thế quan trọng trong tương lai.

Xbox có thể sớm trở thành quá khứ khi Microsoft dần rời bỏ console truyền thống để tập trung vào dịch vụ số ẢNH: MICROSOFT

Bên cạnh Brazil, những động thái tương tự cũng đã được ghi nhận tại Ả Rập Xê Út và một số quốc gia châu Âu. Người dùng ở các khu vực này nhận thấy việc mua một chiếc Xbox Series X mới ngày càng trở nên khó khăn. Trong khi một bộ phận game thủ sẵn sàng đón nhận hướng đi tập trung vào hệ máy Series S và game kỹ thuật số, một số khác lại lo lắng rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy Xbox đang rút lui khỏi thị trường phần cứng. Dù Microsoft đã nhiều lần khẳng định họ vẫn cam kết với mảng game độc quyền, nhưng việc thiếu hụt nguồn cung Series X khiến nhiều người nghi ngờ về chiến lược dài hạn của hãng.

Các tin đồn này cũng trùng khớp với những động thái gần đây của Microsoft trong việc quảng bá hệ sinh thái Xbox dưới góc độ dịch vụ thay vì phần cứng truyền thống. Một số người cho rằng chiến dịch quảng cáo "This is an Xbox" là minh chứng rõ ràng cho việc thương hiệu này đang dần chuyển hướng khỏi mô hình console (máy chơi game) vật lý. Việc giảm dần sự hiện diện của phần cứng Xbox trong khi đẩy mạnh dịch vụ Game Pass khiến không ít người liên tưởng đến cách Sega từng rời bỏ thị trường console để tập trung vào phát triển phần mềm.

Hiện tại, vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ Microsoft xác nhận những thay đổi này là một phần của chiến lược toàn cầu hay chỉ mang tính khu vực. Tuy nhiên, nếu tin đồn trở thành sự thật, đây có thể là một bước chuyển lớn đối với ngành công nghiệp game, nơi mô hình kinh doanh dựa vào dịch vụ và nền tảng kỹ thuật số dần trở thành xu hướng chủ đạo.