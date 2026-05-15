Microsoft sửa lỗi khó chịu khi cập nhật Windows 11

Phong Đỗ
15/05/2026 11:08 GMT+7

Tại sao card đồ họa của bạn bỗng dưng yếu đi? Thủ phạm chính là Windows và đây là cách Microsoft sửa sai.

Sau hàng thập kỷ khiến người dùng 'khốn khổ' vì tự ý thay thế các driver đồ họa mới nhất bằng phiên bản cũ kỹ, Microsoft cuối cùng đã công bố chính sách mới nhằm trả lại sự ổn định cho các dàn máy PC.

'Trò chơi may rủi' mang tên Windows Update

Đối với cộng đồng game thủ và những người làm đồ họa chuyên nghiệp, Windows Update (WU) từ lâu trở thành một 'nỗi sợ' thầm lặng. Thay vì là công cụ giữ cho hệ thống luôn mới nhất, WU thường xuyên tự động cài đè các driver 'chính thức' đã lỗi thời lên trên những bản phát hành mới nhất từ nhà sản xuất (OEM). Kết quả là hiệu năng sụt giảm, khung hình giật lag và hàng loạt lỗi hệ thống không đáng có xuất hiện ngay sau khi máy tính báo cập nhật thành công.

Microsoft thừa nhận logic hiện tại của Windows chỉ quan tâm đến việc tìm driver "được xếp hạng cao nhất" trong kho dữ liệu của hãng mà hoàn toàn ngó lơ ngày phát hành của driver đó. Điều này biến quy trình cập nhật trở thành một canh bạc đầy rủi ro.

Bước ngoặt về nhận diện phần cứng

Để giải quyết triệt để tình trạng này, Microsoft đang triển khai một chính sách nhận diện ID phần cứng (HWID) thông minh hơn. Thay vì sử dụng bộ mã định danh chung chung, hệ thống mới sẽ kết hợp nhiều chỉ số chi tiết của máy tính để xác định chính xác cấu hình thiết bị.

Thay đổi cốt lõi nằm ở chỗ Windows Update giờ đây sẽ biết cách 'nhường nhịn'. Nếu hệ thống phát hiện người dùng đã cài đặt bộ phần mềm mới hơn từ nhà sản xuất phần cứng, nó sẽ tự động bỏ qua việc đẩy các bản cập nhật cũ, tránh gây xung đột và hạ cấp hiệu năng. Trước mắt, thay đổi này sẽ được ưu tiên áp dụng riêng cho driver hiển thị (đồ họa) - bộ phận nhạy cảm nhất của một chiếc máy tính hiện đại.

Lộ trình triển khai và lời khuyên cho người dùng

Dự kiến, chính sách mới này sẽ chính thức trở thành một phần của trải nghiệm Windows tiêu chuẩn vào quý 4/2026 hoặc đầu năm 2027. Tuy nhiên, Microsoft lưu ý rằng thay đổi này sẽ áp dụng ưu tiên cho các driver dành cho các thiết bị và phần cứng mới ra mắt.

Trong thời gian chờ đợi, các chuyên gia công nghệ vẫn đưa ra lời khuyên rằng nếu đang sở hữu bản quyền Windows 10 hoặc 11 Pro, hãy chủ động tắt tính năng tự động cập nhật driver thông qua Windows Update. Đây vẫn là cách an toàn nhất để bảo vệ chiếc card đồ họa của bạn cho đến khi chính sách mới của Microsoft được phủ sóng toàn cầu.

Sự thật về tính năng 'tăng tốc' mới trên Windows 11

Microsoft tung 'chiêu bài' Low Latency Profile giúp Windows 11 mượt hơn.

