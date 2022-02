Microsoft thử nghiệm các tính năng bí mật của Windows 11

Theo Gadgettendency, điều này diễn ra chỉ sau vài ngày kể từ khi Microsoft công bố kế hoạch triển khai các tính năng thử nghiệm mới cho Windows 11. Tuy thông tin chi tiết về các tính năng trên Windows 11 vẫn còn khá hạn chế nhưng một trong những cải tiến đã được phát hiện là nhãn dán, nơi người dùng có thể thêm các nhãn dán vào hình nền máy tính trong Windows 11.

Với khả năng này, người dùng có thể chọn các nhãn dán thường thấy trong các ứng dụng nhắn tin, chúng cũng có thể được chỉnh sửa từ màn hình nền.

Một thay đổi khác là Tablet Mode. Trong Windows 11, Microsoft đã loại bỏ hầu hết các tính năng của Tablet Mode truyền thống, mặc dù vậy mọi thứ có thể sớm thay đổi. Ngoài ra, thanh tác vụ còn có một tùy chọn mới mang tên “Automatically hide the taskbar when using the device as a tablet”, tạm hiểu “Tự động ẩn thanh tác vụ khi sử dụng thiết bị làm máy tính bảng”.





Bên cạnh đó, phần Sustainability mới cũng đã xuất hiện trong ứng dụng Settings nhằm đưa ra các khuyến nghị về các tùy chọn tái chế và tiết kiệm năng lượng cho thiết bị.

Lưu ý những tính năng này hiện không có sẵn cho hầu hết những thành viên thử nghiệm Windows 11. Microsoft vẫn chưa chính thức thừa nhận sự tồn tại các tính năng nêu trên trong Windows 11. Dự kiến việc thử nghiệm trên quy mô lớn hơn sẽ bắt đầu trong thời gian tới.