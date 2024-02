Microsoft thừa nhận có lỗi trong bản cập nhật mới cho Windows 11

Theo Neowin, một số người dùng phiên bản 22H2 và 23H2 của Windows 11 cho biết họ không thể cài đặt bản cập nhật tháng 2.2024 một cách bình thường. Khi bản cập nhật đạt 96%, nó sẽ ngừng phản hồi và thông báo lỗi 0x800F0922 sẽ xuất hiện. Nội dung thông báo hiển thị "Something did not go as planned. No need to worry - undoing changes. Please keep your computer turned on", trong khi một số người khác nhận thông báo tương tự trong Windows Update rằng "We could not install this update, but you can try again (0x800f0922)".



Một hệ thống gặp lỗi không thể hoàn tất cài đặt bản cập nhật mới nhất cho Windows 11 CHỤP MÀN HÌNH

Có một cách giải quyết cho những người bị ảnh hưởng. Microsoft cho biết việc gỡ cài đặt thư mục ẩn C:\$WinREAgent sẽ khắc phục được sự cố và cho phép thực hiện cài đặt bản cập nhật bằng cách tải lại bản vá KB5034765. Công ty cũng cho biết đang nỗ lực giải quyết lỗi này trong bản cập nhật sắp tới.

Mặc dù lỗi 0x800f0922 không ảnh hưởng đến người dùng Windows 10 nhưng gần đây họ cũng gặp phải một số vấn đề liên quan đến WinRE. Vào tháng 1.2024, Microsoft đã đưa ra thông báo việc mở rộng phân vùng WinRE là cần thiết để cài đặt bản cập nhật bảo mật mới nhất, nếu không Windows 10 sẽ gửi thông báo lỗi "0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE" đến người dùng.

Microsoft không cho biết nguyên nhân gây ra lỗi 0x800f0922 khi cập nhật cho Windows 11 23H2 và 22H2, tuy nhiên không loại trừ khả năng nó có thể liên quan đến các sự cố WinRE trên Windows 10 gần đây.

Trước đó, Microsoft cũng đã giải quyết một lỗi khác trong Windows 11 khiến các ứng dụng không thể ghi, phát hoặc quay video bằng codec WVC1. Để sửa lỗi đó, người dùng được yêu cầu cài đặt các bản cập nhật KB5034204 hoặc KB5034765.