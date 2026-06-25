Microsoft và FPT thúc đẩy chuyển đổi AI và đổi mới sáng tạo tại châu Á

Sự hợp tác kết hợp nền tảng công nghệ của Microsoft với năng lực triển khai thực tế của FPT, đặt mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ các doanh nghiệp rút ngắn thời gian thử nghiệm, nhanh chóng đưa các giải pháp AI vào thực tiễn vận hành. Các công nghệ được triển khai bao gồm AI tạo sinh (Generative AI) và Agentic AI, cùng giải pháp như Microsoft 365 Copilot và GitHub Copilot, nhằm tối ưu hóa quy trình quản trị và năng suất kinh doanh.

Microsoft, FPT đã thiết lập mô hình hợp tác "Pathfinder" nhằm phối hợp chiến lược, đầu tư và quản trị chung tại thị trường châu Á. Bên cạnh lĩnh vực thương mại, đôi bên còn mở rộng sang khu vực công. Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp xây dựng các khung giải pháp AI phù hợp với định hướng chính sách của từng quốc gia, đồng thời hỗ trợ phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo đồng bộ tại địa phương. Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất đồng hành cùng Việt Nam trong tham vọng trở thành quốc gia tiên phong về AI trong lĩnh vực công (AI Frontier Government).

Đại diện Microsoft và FPT tại sự kiện ký kết hợp tác chiến lược Ảnh: CTV

Trong giai đoạn Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình quan trọng của kỷ nguyên AI, lãnh đạo từ cả hai tập đoàn đã nhấn mạnh về tầm nhìn chiến lược trong việc ứng dụng công nghệ. Theo ông Mayank Wadhwa, Chủ tịch Microsoft ASEAN, thị trường đang tiến vào thời điểm then chốt khi các tổ chức không còn giới hạn ở những dự án thí điểm mà đã sẵn sàng tái cấu trúc toàn bộ mô hình làm việc. Ông Wadhwa nhận định: "Các tổ chức tiên phong về AI, do con người dẫn dắt và được vận hành bởi các tác nhân AI, sẽ định hình chương tiếp theo này".

Trên thực tế, sự chuyển dịch từ thí điểm sang áp dụng AI ở quy mô toàn diện đòi hỏi cách tiếp cận mang tính định hướng kết quả cao hơn. Chia sẻ về thách thức này, Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa cho rằng giá trị cốt lõi của chuyển đổi AI nằm ở khả năng giải quyết các bài toán kinh doanh thực tế. Ông Khoa khẳng định: "Khi các doanh nghiệp chuyển từ thử nghiệm sang triển khai AI ở quy mô toàn doanh nghiệp, thách thức không phải là công nghệ mà là khả năng tạo ra giá trị kinh doanh thực tiễn".

FPT và Microsoft đã duy trì quan hệ hợp tác từ năm 1996, trải dài qua nhiều dự án công nghệ lớn từ chính phủ điện tử đến hiện đại hóa doanh nghiệp. Việc mở rộng hợp tác lần này là bước tiến tiếp theo trong mối quan hệ gần ba thập kỷ nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số đang ngày càng trở nên phức tạp. Đại diện Microsoft cho biết, việc kết hợp hạ tầng công nghệ toàn cầu với năng lực triển khai tại địa phương là yếu tố quan trọng để hỗ trợ các tổ chức chuyển đổi số an toàn và có trách nhiệm.

Với lộ trình này, hai doanh nghiệp kỳ vọng đẩy nhanh tiến trình ứng dụng AI cho các tổ chức, doanh nghiệp, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh công nghệ khu vực.