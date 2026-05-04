Microsoft vô tình thừa nhận Windows 11 đang 'ngốn' RAM

Phong Đỗ
04/05/2026 10:58 GMT+7

Microsoft ngầm thừa nhận Windows 11 đang cực kỳ 'ngốn' RAM.

Theo TechRadar, vừa âm thầm đưa ra lời khuyên về mức RAM 'an toàn' cho Windows 11 rồi lại vội vàng gỡ bỏ, Microsoft đang khiến cộng đồng công nghệ dậy sóng giữa thời điểm giá linh kiện leo thang chóng mặt.

Lời khuyên về dung lượng RAM gây tranh cãi của Microsoft

Bao nhiêu RAM là đủ để chiến game mượt mà trên Windows 11? Câu hỏi muôn thuở này vừa có một đáp án gây sốc trực tiếp từ 'cha đẻ' hệ điều hành. Trong một bài viết trên trang Windows Learning Center (trước khi bị xóa bỏ đầy bí ẩn), Microsoft đã chỉ ra con số 32 GB RAM là "no worries zone" (vùng an toàn).

Dù hãng nhanh chóng gỡ bài viết, nhưng các trang tin lớn như Windows Latest đã kịp chụp lại bằng chứng. Động thái này được cho là nhằm hướng tới những người dùng có thói quen đa nhiệm như vừa 'leo' rank trong game, vừa mở hàng chục tab trình duyệt, lại còn chạy thêm Discord hay livestream.

Nội dung về mức RAM 'an toàn' mà Microsoft khuyến nghị đã bị gỡ bỏ

Lời khuyên của Microsoft xuất hiện vào một thời điểm không thể nhạy cảm hơn. Khi cơn sốt AI toàn cầu đang khiến các trung tâm dữ liệu vét sạch nguồn cung chip nhớ, đẩy giá RAM lên mức cao ngất ngưởng. Ngay lập tức, cộng đồng Reddit đã nổ ra những chủ đề tranh luận với loạt ý kiến đầy mỉa mai:

"Nỗi lo duy nhất ở đây là ví tiền của tôi thôi", một game thủ chia sẻ.

"Cách tốt nhất để tối ưu RAM cho Windows 11 là... cài Linux", một ý kiến khác nhận được hàng ngàn lượt tán thành.

Nhiều người dùng cho rằng thay vì bảo khách hàng bỏ tiền mua thêm RAM, Microsoft nên tập trung vào việc tối ưu hóa sự cồng kềnh của Windows 11 và công cụ AI Copilot - thứ vốn bị coi là 'kẻ hủy diệt' bộ nhớ.

Windows 11 đang hoạt động với mức RAM 32 GB nhưng gần đầy

Con số 16 GB RAM đã lỗi thời?

Thực tế, Microsoft vẫn giữ mức 16 GB là cấu hình cơ bản cho game thủ và 8 GB cho người dùng văn phòng. Tuy nhiên, việc gắn mác an toàn cho mức RAM 32 GB đã gián tiếp tạo ra một nỗi sợ mơ hồ rằng phải chăng kỷ nguyên 16 GB đã sắp đi vào dĩ vãng?

Trong khi các tựa game AAA ngày càng nặng và các ứng dụng như Discord ngày càng 'ngốn' tài nguyên, game thủ đang đứng trước ngã ba đường: Tiếp tục bám trụ với mức RAM cũ hay chấp nhận nâng cấp để đổi lấy sự an tâm?

