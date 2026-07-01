Midu khoe sắc vóc quyến rũ ở tuổi 36

Midu nhận được nhiều lời khen ngợi cho diện mạo trẻ trung, quyến rũ khi chia sẻ loạt ảnh tình tứ trong dịp vợ chồng cô kỷ niệm 2 năm ngày cưới.

Midu khoe hạnh phúc bên chồng thiếu gia Minh Đạt. Cặp đôi tổ chức lễ cưới vào năm 2024 và luôn sánh đôi trên các thảm đỏ lẫn đời sống thường nhật. Người đẹp 8X cảm thấy hạnh phúc vì chồng luôn ủng hộ cô theo đuổi đam mê nghệ thuật ẢNH: NVCC

Bên cạnh những lời khen, vợ chồng Midu vướng tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng người đẹp "làm quá" khi năm nào cũng tổ chức tiệc lớn. Chia sẻ trong bài đăng trên trang cá nhân, nữ diễn viên, nhà sản xuất 36 tuổi phân trần rằng mình không tổ chức tiệc lớn mà chỉ là một buổi tiệc thân mật, ấm cúng với những người bạn thân.

Cô cho biết bữa tiệc cũng là dịp để vợ chồng cô tri ân những anh em, bạn bè luôn đồng hành giúp đỡ. "Cuộc sống đâu ai biết trước ngày mai, nên ngày nào còn sức khoẻ, còn niềm vui, còn hạnh phúc - tụi mình luôn muốn trân trọng từng khoảnh khắc", Midu nói.

Tại buổi tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Midu xuất hiện trong hình ảnh đầy trẻ trung và ngọt ngào trong thiết kế váy ngắn màu hồng phấn

ẢNH: NVCC

Chia sẻ về hình ảnh của Midu, nhà thiết kế Trà Linh cho biết chị cảm thấy may mắn khi được đồng hành, cùng đi qua từng dấu mốc hạnh phúc của người đẹp suốt 3 năm qua.

Ở dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Midu chọn váy ngắn dáng quây tối giản với phần corset ôm sát khéo léo tôn lên bờ vai thanh mảnh. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần chân váy tạo khối mang đến cảm giác bồng bềnh như những cánh hoa đang nở rộ. Dưới ánh sáng, chất liệu organza tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại theo từng bước chân, khiến tổng thể trở nên nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Trước đó vào năm 2025, Midu chọn váy chữ A màu xanh ngọc tôn vẻ đẹp ngọt ngào và thanh thoát theo chủ đề trắng - xanh dương của tiệc kỷ niệm 1 năm. Thiết kế được Midu diện trong đám cưới được tạo hình như một bông hoa lớn với nhiều lớp cánh hoa xếp chồng mềm mại, được thương hiệu Việt lấy cảm hứng từ bộ váy của Tinker Bell.

Midu trong trang phục của NTK Trà Linh tại tiệc cưới năm 2024 và tiệc kỷ niệm 1 năm sau đó. Vóc dáng thanh mảnh, thần thái quyến rũ và trẻ trung của người đẹp 8X dường như không thay đổi qua thời gian ẢNH: NTK CUNG CẤP

Sau thành công của phim chiếu mạng 1314 - Đợi em ở ngày cũ, Midu tiếp tục tiến sâu hơn trong vai trò nhà sản xuất. Đầu năm nay, cô công bố sản xuất phim Mẹ mìn với dàn diễn viên gồm Nhật Kim Anh, Minh Hằng, Rima Thanh Vy...

Midu có tên đầy đủ là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô xuất thân là người mẫu tuổi teen trước khi bén duyên với điện ảnh và được biết đến qua các tác phẩm như Thiên thần áo trắng, Thiên mệnh anh hùng, Khi ta 25... Hiện tại Midu đang là giảng viên ngành Thiết kế thời trang, khoa Kiến trúc Mỹ thuật tại trường ĐH Công nghệ TP.HCM và đã hoàn thành bậc học thạc sĩ cách đây không lâu.

Chồng Midu là doanh nhân Trần Duy Minh Đạt, là con trai của chủ một tập đoàn nhựa từng nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam vào năm 2023. Hiện anh đang đảm nhận vị trí giám đốc vận hành chi nhánh công ty nhựa của gia đình ở Mỹ và làm phó chủ nhiệm một câu lạc bộ doanh nhân tại TP.HCM.