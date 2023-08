Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay (15.8), ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và giông, có nơi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14.8 - 8 giờ ngày 15.8 có nơi trên 70 mm như Minh Quang (Tuyên Quang) 67,4 mm, Búng Lao (Điện Biên) 76,6 mm, Mường Bang (Sơn La) 70,8 mm, Hòa Lạc (Lạng Sơn) 96,6 mm, Bích Động (Bắc Giang) 120 mm...

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng ĐÌNH HUY

Trong ngày và đêm 15.8, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông, có nơi có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Dự báo xa hơn về thời tiết, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 16 - 20.8 các tỉnh Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to; khoảng ngày 18 - 19.8 có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa rất to và giông.

Khu vực Trung bộ từ 17 - 19.8 ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 19.8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; riêng bắc Trung bộ khoảng ngày 18 - 19.8 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên và Nam bộ từ nay đến 19.8 chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng gián đoạn; khoảng ngày 19 - 21.8 có khả năng có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và giông.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi.

Do mưa liên tục từ cuối tháng 7 tới nay nên các tỉnh miền núi phía bắc sẽ thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trước tình hình thiên tai diễn biến rất phức tạp, khó lường, các tỉnh này cho hay, đều đã có kế hoạch ứng phó cụ thể nhằm giảm tối đa thiệt hại.