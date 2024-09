Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 4.9, ở Trung Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3.9 đến 3 giờ ngày 4.9 có nơi trên 40 mm như: xã Laê (Quảng Nam) 100,4 mm, Đăk Tơ Lung (Kon Tum) 43,6 mm….

Miền Bắc đón đợt mưa lớn 5 ngày liên tiếp ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, trong chiều và tối 4.9, ở Tây nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Trung và Nam Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Bão số 3 (bão YAGI) liên tục tăng cấp, dự báo giật cấp 17

Cơ quan khí tượng cho biết, ở Bắc bộ, từ ngày 5 - 6.9, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đặc biệt, từ tối 6.9, tại Đông Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và giông rải rác.

Từ ngày 6 - 10.9, miền Bắc có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Từ ngày 11 - 13.9, mưa lớn giảm dần.

Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng - Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối 5.9 có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng. Từ ngày 8 - 9.9, có khả năng xuất hiện nắng nóng.

Tây nguyên và Nam bộ từ ngày 5 - 7.9, chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Từ khoảng ngày 8.9, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong tháng 9, tại Lai Châu, Điện Biên, các tỉnh từ Hà Tĩnh - Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 5 - 20% so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác phổ biến cao hơn từ 20 - 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.