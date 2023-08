Miền Bắc đón đợt mưa lớn nhiều ngày vào tuần sau

Tin tức thời tiết hôm nay 11.8.2023, theo dự báo, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong khi đó, khu vực Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C.