Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 10.12, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Miền Bắc đón đợt rét đậm 1 tuần từ giữa tháng 12

Từ đêm 11 - 13.12 khu vực Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng vùng núi có nơi có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 17.12, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh tăng cường, Bắc bộ trời chuyển rét và có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt không khí lạnh này khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu từ 8 - 10 độ C so với ngày trước. Bước sang ngày 18.12, nền nhiệt tiếp tục giảm thêm.

Tại tỉnh Lạng Sơn, một trong những nơi đón không khí lạnh sớm nhất cả nước từ ngày 17.12, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 11 - 17 độ C. 1 ngày sau, nhiệt độ giảm xuống dưới 11 độ C. Các chuyên gia nhận định, đợt rét này có thể xuất hiện băng giá, sương muối ở vùng núi cao.

Trong khi đó, tại Hà Nội ngày 17.12 trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ trong ngày dao động khoảng 16 - 21 độ C, giảm khoảng 8 độ C so với ngày 16.12. 1 ngày sau, nền nhiệt có thể giảm thêm 2 - 3 độ C, trời rét đậm. Với nền nhiệt này, đây sẽ là đợt rét nhất tính từ đầu mùa đông năm nay.

Theo chuyên gia khí tượng Nguyễn Lan Oanh, đợt không khí lạnh này có thể kéo dài từ đêm 16 - 22.12. Khu vực từ Hà Nội, đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 12 độ C về đêm; 15 - 17 độ C vào ban ngày. Khu vực Đông Bắc nhiệt độ sẽ giảm sâu hơn nữa.

"Đợt lạnh lần này khá dài, sau ngày 22 - 23.12 Bắc bộ và Bắc Trung bộ ấm lên nhẹ, khoảng cuối tháng 12 đầu tháng 1.2024 không khí lạnh lại về tăng cường để rét trở lại trong khoảng 1 tuần", bà Nguyễn Lan Oanh nói.