Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng ngày 4 - 5.11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, từ ngày 5.11, nền nhiệt ở miền Bắc giảm sâu, trời chuyển rét diện rộng. Đây có thể là đợt rét diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên, nền nhiệt giảm 10 độ C từ ngày 5.11 ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong đợt rét này, nhiệt độ ở miền Bắc giảm ít nhất 10 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ duy trì ở mức 17 - 21 độ C (giảm 10 độ so với những ngày cuối tháng 10). Tại Lạng Sơn, nhiệt độ ở mức 16 - 18 độ C, tại Cao Bằng từ 17 - 20 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh không những gây rét ở miền Bắc mà còn gây mưa lớn ở miền Trung. Từ ngày 4.11, khu vực Bắc và Trung Trung bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Hiện tại, do ảnh hưởng của bão số 6, đêm qua và sáng nay 30.10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29.10 - 8 giờ ngày 30.10 có nơi trên 80 mm như: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 126 mm, đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 96,2 mm, Điền Hương (Thừa Thiên - Huế) 85 mm…

Ngày và đêm 30.10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng cho hay, trong tháng 11, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ. Từ tháng 12, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn và gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này. Rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm.