Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường dịp 20.10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều và tối 12.10, ở khu vực Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 13 - 19 giờ ngày 12.10 có nơi trên 50 mm như: Bắc Đông (Tiền Giang) 79,2 mm, TP.Tây Ninh (Tây Ninh) 65,6 mm, Phú Thành (Đồng Tháp) 61,8 mm, Bến Cát (Bình Dương) 57 mm… Trong khi đó, miền Bắc vẫn đang trải qua những ngày nắng khô hanh.

Miền Bắc khả năng cao đón không khí lạnh tăng cường dịp 20.10 ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, tối và đêm nay nam Tây nguyên, Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Từ chiều 14.10, ở khu vực Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Biển Đông khả năng đón 2 cơn bão cuối tháng 10, đầu tháng 11

Miền Bắc khả năng đón 2 đợt không khí lạnh tăng cường

Dự báo xa hơn về thời tiết, cơ quan khí tượng cho biết, vùng núi và trung du miền Bắc từ đêm 15 - 16.10 có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Đến thời điểm từ đêm 18 - 20.10 khu vực này tiếp tục có mưa giông.

Cả hai đợt mưa giông này đều báo hiệu sự tăng cường của các khối không khí lạnh từ phía bắc. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh tăng cường từ ngày 18 - 20.10 mới khiến nhiệt độ giảm sâu so với những ngày trước đó.

Cụ thể, tại tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày 15.10 khoảng 28 độ C, giảm 4 độ so với ngày 14.10. Đến ngày 19 - 20.10, nhiệt độ cao nhất chỉ còn 26 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày 15 - 16.10 là 29 độ C, giảm 3 độ so với ngày 14.10. Đến ngày 20.10, nhiệt độ chỉ còn 25 độ C và tăng nhẹ 2 - 3 độ C trong những ngày sau đó.

Trong khi đó, Bắc Trung bộ từ khoảng đêm 19 - 20.10 có mưa rải rác. Trung Trung bộ đêm 15.10 và từ khoảng ngày 20 - 23.10 có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.